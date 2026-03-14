No dia 21 de março próximo, os rotarianos de Bauru e região promovem mais uma edição do Rotary Day, evento voltado à comunidade que reúne serviços gratuitos, atrações culturais e atividades de lazer. A ação será realizada das 16h às 20h, no Boulevard do Parque Vitória Régia, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 25, no Jardim Brasil.
A iniciativa é inspirada por uma proposta do Rotary International, que incentiva clubes de todo o mundo a mostrar, de forma prática, o impacto de seus projetos nas áreas de cidadania, saúde, educação e sustentabilidade.
A terceira edição do Rotary Day em Bauru contará com a participação de sete clubes locais, o Rotary Club de Bauru, Vitória Régia, Parque das Nações, Norte, Aeroporto, Terra Branca e Bauru Online. Também participam os clubes Rotaracts do munícipio, formados por jovens a partir de 18 anos. E a região será representada ainda pelo Rotary Club de Pederneiras e Rotary Club de Piratininga.
No dia, diversos serviços gratuitos serão oferecidos ao público, como orientação jurídica, com a OAB e o Instituto dos Advogados do Interior Paulista (IADV), testagem de HIV, sífilis e hepatites, com o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA), atendimento fisioterapêutico, com Rodrigo Costa, e atendimento nutricional, com Ana Carolina Hadba e Leonardo Beguine. Também terão orientações sobre vacinação, com a Biolab, orientação para microempresas, com o Sedecon, mapeamento de árvores, com o CEU, e planejamento financeiro familiar, com a ITE.
Além disso, o evento contará com ações de educação ambiental através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru (SEMAB), com adoções de animais, guarda responsável e doações de mudas de árvores e da Vigilância Sanitária de Bauru, com uma exposição sobre dengue e outras arboviroses.
A programação cultural inclui apresentações da cantora Denise Amaral, com repertório de samba e MPB, do DJ Carrapato e da banda Banda Fourtunes, apresentando pop rock internacional. O público também poderá aproveitar uma praça de alimentação com lanches, espetinhos e pizza cone, além de brinquedos infláveis voltados ao público infantil.
A organização convida toda a população de Bauru e região a participar da iniciativa, que busca fortalecer o vínculo entre o Rotary e a comunidade.