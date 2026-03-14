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Rotary Day leva serviços e cultura ao Vitória Régia em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Atividades acontecerão no Parque Vitória Régia, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 15, no Jardim Brasil
Atividades acontecerão no Parque Vitória Régia, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 15, no Jardim Brasil

No dia 21 de março próximo, os rotarianos de Bauru e região promovem mais uma edição do Rotary Day, evento voltado à comunidade que reúne serviços gratuitos, atrações culturais e atividades de lazer. A ação será realizada das 16h às 20h, no Boulevard do Parque Vitória Régia, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 25, no Jardim Brasil.

A iniciativa é inspirada por uma proposta do Rotary International, que incentiva clubes de todo o mundo a mostrar, de forma prática, o impacto de seus projetos nas áreas de cidadania, saúde, educação e sustentabilidade.

A terceira edição do Rotary Day em Bauru contará com a participação de sete clubes locais, o Rotary Club de Bauru, Vitória Régia, Parque das Nações, Norte, Aeroporto, Terra Branca e Bauru Online. Também participam os clubes Rotaracts do munícipio, formados por jovens a partir de 18 anos. E a região será representada ainda pelo Rotary Club de Pederneiras e Rotary Club de Piratininga.

No dia, diversos serviços gratuitos serão oferecidos ao público, como orientação jurídica, com a OAB e o Instituto dos Advogados do Interior Paulista (IADV), testagem de HIV, sífilis e hepatites, com o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA), atendimento fisioterapêutico, com Rodrigo Costa, e atendimento nutricional, com Ana Carolina Hadba e Leonardo Beguine. Também terão orientações sobre vacinação, com a Biolab, orientação para microempresas, com o Sedecon, mapeamento de árvores, com o CEU, e planejamento financeiro familiar, com a ITE.

Além disso, o evento contará com ações de educação ambiental através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru (SEMAB), com adoções de animais, guarda responsável e doações de mudas de árvores e da Vigilância Sanitária de Bauru, com uma exposição sobre dengue e outras arboviroses.

A programação cultural inclui apresentações da cantora Denise Amaral, com repertório de samba e MPB, do DJ Carrapato e da banda Banda Fourtunes, apresentando pop rock internacional. O público também poderá aproveitar uma praça de alimentação com lanches, espetinhos e pizza cone, além de brinquedos infláveis voltados ao público infantil.

A organização convida toda a população de Bauru e região a participar da iniciativa, que busca fortalecer o vínculo entre o Rotary e a comunidade.

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