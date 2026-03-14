No dia 21 de março próximo, os rotarianos de Bauru e região promovem mais uma edição do Rotary Day, evento voltado à comunidade que reúne serviços gratuitos, atrações culturais e atividades de lazer. A ação será realizada das 16h às 20h, no Boulevard do Parque Vitória Régia, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 25, no Jardim Brasil.

A iniciativa é inspirada por uma proposta do Rotary International, que incentiva clubes de todo o mundo a mostrar, de forma prática, o impacto de seus projetos nas áreas de cidadania, saúde, educação e sustentabilidade.

A terceira edição do Rotary Day em Bauru contará com a participação de sete clubes locais, o Rotary Club de Bauru, Vitória Régia, Parque das Nações, Norte, Aeroporto, Terra Branca e Bauru Online. Também participam os clubes Rotaracts do munícipio, formados por jovens a partir de 18 anos. E a região será representada ainda pelo Rotary Club de Pederneiras e Rotary Club de Piratininga.