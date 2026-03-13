15 de março de 2026
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EM BOTUCATU

Agentes do GOE fazem treinamento com a elite da Polícia Civil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Treinamento abrangeu técnicas de deslocamento em ambientes hostis, entradas táticas e combate a curta distância
Treinamento abrangeu técnicas de deslocamento em ambientes hostis, entradas táticas e combate a curta distância

Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) participaram de curso de aperfeiçoamento operacional, com duração de dois dias, ministrado por policiais civis do Grupo Especial de Reação (GER) de São Paulo, reconhecido grupo de elite da Polícia Civil.

A capacitação teve como objetivo o aprimoramento técnico e tático dos integrantes do GOE e abrangeu técnicas de deslocamento em ambientes hostis, entradas táticas e combate a curta distância, fundamentais para a atuação em ocorrências de alta complexidade e risco elevado.

"A troca de experiências entre os grupos especializados reforça a integração entre as unidades operacionais da Polícia Civil e contribui para a constante evolução profissional dos policiais, refletindo diretamente na melhoria da prestação do serviço policial à sociedade", ressalta a Polícia Civil de Botucatu.

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