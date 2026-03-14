Entender a diferença entre os juros de cada modalidade é a melhor forma de não cair em armadilhas financeiras. Abaixo estão as opções separadas das mais baratas para as mais caras.
Crédito Consignado
É a modalidade mais barata para pessoa física. As parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou aposentadoria, o que reduz o risco de inadimplência para o banco. Público: funcionários públicos, aposentados, pensionistas do INSS e funcionários de empresas privadas conveniadas.
Antecipação do Saque-Aniversário FGTS
Uma das taxas mais baixas do mercado atual. Você utiliza o saldo do seu FGTS como garantia. O banco "adianta" as parcelas que você receberia anualmente e o pagamento é feito diretamente pela Caixa ao banco credor. Vantagem: não compromete a renda mensal, pois o valor já está "guardado".
Empréstimo com Garantia de Imóvel (Home Equity)
Você coloca sua casa ou apartamento como garantia do pagamento. Por ter um colateral de alto valor, os juros são baixíssimos e os prazos de pagamento podem chegar a 20 anos. Risco: Em caso de inadimplência extrema, o imóvel pode ser retomado pela instituição.
Empréstimo com Garantia de Veículo (CGI)
Funciona como o de imóvel, mas utilizando seu carro ou moto (geralmente com até 10-15 anos de fabricação). As taxas são maiores que as de imóvel, mas muito menores que o crédito pessoal sem garantia. Detalhe: você continua usando o veículo normalmente enquanto paga as parcelas.
Financiamento Imobiliário e de Veículos
São modalidades de crédito "carimbado" (com destino específico). Os juros são reduzidos porque o próprio bem financiado serve como garantia da operação até que a última parcela seja quitada. Característica: possuem taxas subsidiadas por bancos públicos em muitos casos.
Empréstimo Pessoal Sem Garantia
É o crédito "comum" de balcão de banco ou fintechs. Como o banco não tem nenhuma garantia de que receberá o dinheiro além da sua assinatura, o risco é maior e, consequentemente, a taxa de juros é intermediária/alta. Fator Decisivo: o seu score de crédito define diretamente o quão caro será esse empréstimo.
Crédito para Negativados
Algumas financeiras oferecem crédito para quem está com o nome sujo, mas o custo é altíssimo. Elas compensam o risco de calote cobrando taxas que podem triplicar o valor da dívida em pouco tempo. Perfil: geralmente utilizado apenas em emergências extremas.
Cartão de Crédito Parcelado
Quando você não paga a fatura total e decide parcelar o saldo devedor. Embora seja mais barato que o rotativo (explicado abaixo), ainda apresenta taxas de dois dígitos ao mês em muitas instituições. Atenção: é uma das principais causas de endividamento das famílias brasileiras.
Cheque Especial
É o limite pré-aprovado na conta corrente. Por ser automático e não exigir burocracia, o banco cobra taxas caríssimas. No Brasil, existe um teto para o juro do cheque especial, mas ele continua sendo uma das modalidades mais caras. Uso ideal: apenas para cobrir fluxos de caixa de curtíssimo prazo (1 ou 2 dias).
Rotativo do Cartão de Crédito (A Mais Cara do Mercado)
Acontece quando você paga apenas o "mínimo" da fatura. É considerada a modalidade de crédito mais predatória e cara do sistema financeiro. Os juros anuais podem ultrapassar os 400%. Regra de Ouro: nunca entre no rotativo. Se não puder pagar a fatura, é melhor pegar um empréstimo pessoal (mais barato) para quitar o cartão.
Mude já, mude para melhor!
A corrupção funciona como o rotativo do cartão de crédito da sociedade: drena os recursos públicos de forma predatória, gera uma dívida impagável com o futuro e cobra o preço mais alto justamente de quem menos pode pagar. Mude já, mude para melhor!