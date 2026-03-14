Entender a diferença entre os juros de cada modalidade é a melhor forma de não cair em armadilhas financeiras. Abaixo estão as opções separadas das mais baratas para as mais caras.

Crédito Consignado

É a modalidade mais barata para pessoa física. As parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou aposentadoria, o que reduz o risco de inadimplência para o banco. Público: funcionários públicos, aposentados, pensionistas do INSS e funcionários de empresas privadas conveniadas.