Você tem percebido que o volume do cabelo anda diminuindo sem necessariamente estar com uma queda mais intensa? Isso pode estar relacionado ao afinamento dos fios, que é mais comum com a idade chegando, sobretudo a menopausa. Também pode estar relacionado a outras causas.
Então, o que fazer? A seguir, eu falo mais sobre o afinamento dos fios e dicas de cuidados.
É fato que os fios de cabelo afinam?
Sim, é fato que os fios de cabelo afinam ao longo da vida. Ao nascer, o fio tem um diâmetro menor (a expressão fino como cabelo de bebê não existe à toa) e vai aumentando durante a infância e a adolescência, até atingir sua espessura máxima por volta dos 20 anos.
A partir daí, esse diâmetro tende a se manter estável durante a vida adulta, geralmente até cerca dos 50 anos - o que vale para homens e mulheres, que podem sentir mais na menopausa. Depois dessa idade, o fio começa a afinar novamente de forma progressiva, processo que pode continuar até aproximadamente os 80 anos.
Isso acontece por mudanças biológicas naturais do envelhecimento. Com o passar do tempo, há redução da atividade dos folículos capilares, alterações hormonais, diminuição da circulação sanguínea no couro cabeludo e menor produção de proteínas essenciais, como a queratina. Esses fatores fazem com que cada novo fio produzido seja um pouco mais fino e frágil do que antes.
Mas não é só o passar do tempo que faz os cabelos afinarem…
Há alguns hábitos que ajudam a deixar os fios mais frágeis, entre eles:
1) Excesso de química
Procedimentos químicos frequentes, como tinturas, alisamentos e descolorações, danificam a estrutura do fio e degradam a queratina. Com isso, o cabelo perde massa, resistência e passa a crescer mais fino e frágil.
2) Muito sol nos fios
A exposição excessiva ao sol degrada a cutícula do cabelo por ação dos raios UV, levando à perda de proteínas e água. Esse desgaste contínuo enfraquece o fio, deixando-o mais fino e quebradiço.
3) Falta de bons nutrientes
A carência de proteínas, vitaminas e minerais compromete a formação do fio ainda no folículo. Sem os nutrientes adequados, o organismo produz cabelos mais finos, fracos e com crescimento prejudicado.
4) Banho muito quente ou uso exagerado de fontes de calor
Água muito quente, secadores e chapinhas em excesso removem a oleosidade natural e danificam a estrutura do fio. Esse estresse térmico provoca ressecamento, quebra e afinamento progressivo do cabelo.
Vale lembrar que, com exceção da idade, esses 4 hábitos citados podem ser corrigidos para que o cabelo se recupere. O recomendado é se consultar com seu dermatologista e, se necessário, até mesmo um nutrólogo para melhorar a alimentação.
Mas e em relação ao afinamento dos fios por conta da idade?
No caso do avanço da idade, alguns cuidados ajudam a evitar que o fio afine de forma mais intensa do que o natural, como:
Manter uma alimentação rica em proteínas, ferro, zinco, vitaminas do complexo B e antioxidantes é essencial, pois esses nutrientes participam diretamente da formação do fio. Hidratar-se bem e cuidar da saúde como um todo favorece a circulação sanguínea no couro cabeludo, garantindo melhor nutrição aos folículos.
Adotar uma rotina de cuidados mais gentil: evitar excesso de químicas e calor, usar produtos adequados ao tipo de cabelo e investir em tratamentos que fortaleçam o fio, como hidratações e reconstruções.
Usar proteção solar capilar, massagear o couro cabeludo para estimular a circulação e o acompanhamento com dermatologista também são importantes.
Em muitos casos, tanto por causa do afinamento que vem com a idade quanto dos demais gatilhos, a intradermoterapia capilar pode ser um tratamento recomendado pela dermatologista, pois devolve os nutrientes que trazem mais força aos fios.
O ideal é prestar atenção aos cabelos e, sentindo mudanças, marque com o especialista da sua confiança!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027