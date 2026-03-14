Você tem percebido que o volume do cabelo anda diminuindo sem necessariamente estar com uma queda mais intensa? Isso pode estar relacionado ao afinamento dos fios, que é mais comum com a idade chegando, sobretudo a menopausa. Também pode estar relacionado a outras causas.

Então, o que fazer? A seguir, eu falo mais sobre o afinamento dos fios e dicas de cuidados.

É fato que os fios de cabelo afinam?