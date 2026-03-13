Uma televisão e diversos objetos foram furtados de uma residência situada na rua Antônio Alves, na região central de Bauru. O crime foi descoberto na manhã de segunda-feira passada (9) por uma moradora de 29 anos, que conseguiu imagens de câmera de segurança registrando o momento da ação (veja mais abaixo).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima percebeu sinais de arrombamento ao chegar ao imóvel por volta das 8h. O portão estava apenas encostado e uma das janelas da casa havia sido aberta.

No local, foram furtados diversos itens, entre eles um televisor Sony de 32 polegadas, duas malas grandes pretas e uma mala pequena azul. Também desapareceram materiais utilizados para implantação de cílios, quatro torneiras de metal, fios e cabos, um secador e um alisador de cabelo, além de um espremedor de frutas e um liquidificador, destaca o BO.