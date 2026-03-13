Botucatu - O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta sexta-feira (13), o corpo de um homem de 35 anos que se afogou após entrar no rio Tietê, no bairro Rio Bonito, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).
Segundo o registro policial, por volta das 13h10, testemunhas viram quando a vítima entrou na água, submergiu e não retornou à superfície.
Os bombeiros foram acionados e, após cerca de dez minutos de buscas, mergulhadores localizaram o corpo do homem próximo à margem do rio.
A Polícia Científica foi chamada para fazer a perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico. As circunstâncias do afogamento serão investigadas pela Polícia Civil.