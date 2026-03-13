15 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou no rio Tietê

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JC
Botucatu - O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desta sexta-feira (13), o corpo de um homem de 35 anos que se afogou após entrar no rio Tietê, no bairro Rio Bonito, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, por volta das 13h10, testemunhas viram quando a vítima entrou na água, submergiu e não retornou à superfície.

Os bombeiros foram acionados e, após cerca de dez minutos de buscas, mergulhadores localizaram o corpo do homem próximo à margem do rio.

A Polícia Científica foi chamada para fazer a perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico. As circunstâncias do afogamento serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários