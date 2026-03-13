Uma cena triste e incomum chamou a atenção de visitantes e funcionários nesta sexta-feira (13), com a morte de um cavalo que caiu em uma cova aberta no Cemitério Cristo Rei, no Parque Primavera, região do Andorfato, em Bauru.
A queda teria acontecido na noite de quinta-feira e o animal agonizou durante toda a madrugada, até a chegada e a constatação do óbito pelos trabalhadores que entraram de manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do equino.
Outros cavalos também pastavam dentro do cemitério e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado para tomar providências. Nenhum dono se identificou até o momento.
Lei proíbe
A criação de animais no perímetro urbano é proibida por lei municipal. Ao transitarem livremente, eles também podem provocar acidentes de trânsito, entre outros problemas. Conforme a Lei nº 7.055/2018, amplamente divulgada pelo JCNET, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano de Bauru, sob risco de o responsável pagar multa e taxa (com acréscimo de IPCA) pelos serviços de remoção e registro. Além disso, o tutor do animal levado ao CCZ ainda deve arcar com a diária, limitada a cinco dias.
Em caso de denúncias, a população pode acionar o CCZ pelo telefone 3103-8050.