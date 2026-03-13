Uma cena triste e incomum chamou a atenção de visitantes e funcionários nesta sexta-feira (13), com a morte de um cavalo que caiu em uma cova aberta no Cemitério Cristo Rei, no Parque Primavera, região do Andorfato, em Bauru.

A queda teria acontecido na noite de quinta-feira e o animal agonizou durante toda a madrugada, até a chegada e a constatação do óbito pelos trabalhadores que entraram de manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do equino.

Outros cavalos também pastavam dentro do cemitério e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado para tomar providências. Nenhum dono se identificou até o momento.

Lei proíbe