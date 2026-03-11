A Justiça do Trabalho de Bauru acolheu parcialmente pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e determinou que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) regularize imediatamente seu quadro de profissionais de enfermagem. A decisão estabelece prazos rigorosos para o dimensionamento e a contratação de enfermeiros, técnicos e auxiliares, sob pena de multa diária.

A investigação do MPT em Bauru teve início após o recebimento de relatório com os resultados de uma inspeção do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). O laudo técnico apontou déficit alarmante de, no mínimo, 568 enfermeiros e 999 técnicos e auxiliares de enfermagem, considerando os critérios de segurança e qualidade assistencial.

Cenário de sobrecarga e riscos

A investigação ministerial revelou que a carência de pessoal, que persiste desde 2017, teria resultado em ambiente de trabalho degradado. "O Coren-SP registrou situações de superlotação em setores críticos, como UTIs e Pronto Socorro, onde enfermeiros eram obrigados a assumir múltiplos setores simultaneamente. Entre outubro de 2024 e setembro de 2025, o Conselho recebeu 17 denúncias relacionadas especificamente ao déficit de profissionais na instituição", revela nota do MPT.