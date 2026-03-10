Uma jovem de 18 anos procurou a Polícia Militar para denunciar que foi agredida, na noite desta segunda-feira (9), pelo senhorio de uma kitnet que alugou de maneira informal, em Bauru. Ela vivia sozinha no local e informou à polícia que passou a ser incomodada pelo horário em que retornava do trabalho, após a meia-noite.

Segundo consta da denúncia registrada em boletim de ocorrência, ela é de Agudos e precisava residir em Bauru. A jovem fechou um acordo apenas verbal com o dono do prédio, no valor de R$ 850 por mês, e pagou a quantia adiantada. No entanto, após apenas três dias residindo ali, segundo a jovem, houve uma discussão verbal e ela exigiu o distrato. Neste sentido, ela queria que houvesse o desconto proporcional dos dias em que permaneceu no local para receber a diferença de volta e poder procurar outra moradia. Diante da negativa, ela disse que o homem se enfureceu e passou a agredi-la.

A jovem acrescentou no registro policial que reagiu e o agrediu também. A Polícia Civil vai apurar o caso.