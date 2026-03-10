Uma mulher teve o muro da residência atingido por disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (10), no bairro Chácaras Cornélia, em Bauru. O suspeito é o ex-companheiro dela, que fugiu e está sendo procurado. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido.
O fato ocorreu por volta das 19h. Segundo o registro policial, foram efetuados ao menos três disparos na direção do imóvel da vítima, que acertaram o muro. A Polícia Militar (PM) foi chamada para isolar a área.
A Polícia Científica realizou a perícia no local e recolheu cápsulas que ficaram espalhadas pelo chão. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e será investigado pela Polícia Civil.
Ocorrência recente
A rua onde os tiros foram efetuados é a mesma onde, no dia 18 de fevereiro, uma mulher de 24 anos foi mantida refém, sob a mira de armas de fogo, pelo ex-companheiro, de 35 anos. Conforme a polícia, os dois casos não têm relação.
Na ocasião, o suspeito telefonou para o 190 para confessar o crime e monitorou durante todo tempo a ação da polícia, por meio de câmeras de segurança. Após cinco horas de negociação, ele se entregou, libertou a vítima e acabou preso.