Uma mulher teve o muro da residência atingido por disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (10), no bairro Chácaras Cornélia, em Bauru. O suspeito é o ex-companheiro dela, que fugiu e está sendo procurado. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido.

O fato ocorreu por volta das 19h. Segundo o registro policial, foram efetuados ao menos três disparos na direção do imóvel da vítima, que acertaram o muro. A Polícia Militar (PM) foi chamada para isolar a área.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e recolheu cápsulas que ficaram espalhadas pelo chão. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e será investigado pela Polícia Civil.

Ocorrência recente