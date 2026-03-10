Arealva - Um servidor público municipal de Arealva (41 quilômetros de Bauru) de 62 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (10), suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho de 25 anos nas dependências da Diretoria de Educação da prefeitura.
Segundo o registro policial, a vítima relatou que os episódios de assédio sexual ocorrem com frequência, desde o dia em que o investigado iniciou as suas atividades no setor, e foram presenciados por outras funcionárias, que testemunharam a favor dela no boletim de ocorrência (BO).
Entre os fatos narrados pela servidora municipal, estão comentários inadequados e constrangedores envolvendo o corpo dela e roupas que usa fora do ambiente de trabalho, com utilização de termos como "grandona" e "bonitona", e perguntas de cunho íntimo durante café da manhã.
A vítima afirma que o colega chegou a ser advertido pelos seus comentários por outras funcionárias, em diversas ocasiões, mas seguiu apresentando o mesmo comportamento, inclusive na manhã desta terça-feira, quando foi preso em flagrante por policiais civis por importunação sexual.
Ouvido pelo delegado Roberto Cabral Medeiros, o servidor negou o crime e alegou que suas palavras tratavam-se apenas de elogios. Ele também disse acreditar que, por receber um salário alto, era invejado por outros servidores e que a jovem pode ter sido usada para tentar prejudicá-lo.
A servidora requereu a concessão de medidas protetivas de urgência que proíbam o investigado de se aproximar dela e de seus familiares caso seja colocado em liberdade. Após o registro do BO, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.
Repúdio
Em nota, a Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Arealva informou que está aguardando o recebimento dos autos do Boletim de Ocorrência (BO) para que, posteriormente, possa instaurar um Processo Administrativo com o objetivo de apurar os fatos.
"A Administração Municipal reforça que repudia veementemente qualquer tipo de assédio, especialmente o assédio sexual, e destaca que todas as medidas cabíveis serão adotadas, sempre com responsabilidade, transparência e respeito à legislação vigente", declarou.