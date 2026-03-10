Arealva - Um servidor público municipal de Arealva (41 quilômetros de Bauru) de 62 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (10), suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho de 25 anos nas dependências da Diretoria de Educação da prefeitura.

Segundo o registro policial, a vítima relatou que os episódios de assédio sexual ocorrem com frequência, desde o dia em que o investigado iniciou as suas atividades no setor, e foram presenciados por outras funcionárias, que testemunharam a favor dela no boletim de ocorrência (BO).

Entre os fatos narrados pela servidora municipal, estão comentários inadequados e constrangedores envolvendo o corpo dela e roupas que usa fora do ambiente de trabalho, com utilização de termos como "grandona" e "bonitona", e perguntas de cunho íntimo durante café da manhã.