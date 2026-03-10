Após aproximadamente 12 horas em trabalho de parto na Maternidade Santa Isabel, em Bauru, Tamires Chaves Brancaglião, de 37 anos, não pôde retornar para casa com a filha Sara. Mesmo com 40 semanas de gestação (requisito previsto em lei estadual e resolução do Conselho Federal de Medicina), ela diz que não teve respeitada sua opção pela cesárea, procedimento que só foi feito quando os batimentos cardíacos da bebê já não existiam. Além da perda da filha, Tamires sofreu graves lesões internas e ficou internada por nove dias. Em luto, a família busca respostas e cobra uma apuração rigorosa para saber se houve falhas no atendimento.

Em casa desde domingo (8), Tamires está se recuperando de uma cirurgia e terá de usar sonda vesical por 13 dias. Além da dor física, causada pelo rompimento do útero, perfuração da bexiga e hemorragia intensa, ela, que tem uma filha de oito anos, busca forças para lidar com a dor da ausência da caçula, da qual tem como lembrança apenas um papel com as marcas das plantas dos pezinhos e uma mecha de cabelo.

Tamires diz que começou a sentir contrações na manhã de 27 de fevereiro, com 40 semanas e dois dias de gestação, após uma gravidez tranquila, sem intercorrências. A ida para a Maternidade ocorreu às 14h, com avaliação no Pronto Atendimento por volta das 16h, que indicou três centímetros de dilatação. Após duas horas na recepção, e sangramento, foi para ala de parto normal.