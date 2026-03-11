Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (10), na Vila Industrial, em Bauru. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de supervisão e apoio realizado por uma equipe do Comando de Força Patrulha na área da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores.
De acordo com a corporação, os policiais receberam uma denúncia sobre a existência de um ponto de tráfico com grande volume de entorpecentes na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes avistaram dois homens conversando na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir.
Um dos suspeitos correu para dentro de um imóvel e trancou o portão. Os policiais o acompanharam e realizaram a abordagem já no interior da residência. Segundo a PM, o homem resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os agentes, mas acabou sendo contido e algemado.
Durante a vistoria no local, os policiais localizaram duas malas contendo grande quantidade de drogas, além de dinheiro em espécie. Ao todo, foram apreendidos 22,610 quilos de maconha, 5,300 quilos de “dry” (forma concentrada de cannabis) e 16 gramas de cocaína, além de R$ 2.105 em dinheiro.
O segundo indivíduo que havia fugido também foi localizado e abordado pelos policiais. Conforme apurado, ele seria usuário e estava no local para adquirir entorpecentes. Após ser ouvido pela autoridade policial, foi liberado.
O suspeito detido foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.