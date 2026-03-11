Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (10), na Vila Industrial, em Bauru. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de supervisão e apoio realizado por uma equipe do Comando de Força Patrulha na área da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores.

De acordo com a corporação, os policiais receberam uma denúncia sobre a existência de um ponto de tráfico com grande volume de entorpecentes na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes avistaram dois homens conversando na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir.

Um dos suspeitos correu para dentro de um imóvel e trancou o portão. Os policiais o acompanharam e realizaram a abordagem já no interior da residência. Segundo a PM, o homem resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os agentes, mas acabou sendo contido e algemado.