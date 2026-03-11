Jaú - Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebe, pela primeira vez, um dos maiores movimentos de incentivo à inovação e empreendedorismo do país. No dia 21 de março, será realizado o Startup Day 2026 do Sebrae-SP, das 8h30 às 13h, no auditório da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Jaú. O encontro tem o objetivo de reunir universitários, pesquisadores, empreendedores, investidores e startups interessados em fortalecer o ecossistema de inovação regional. A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia pelo link https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-jau/3290959 .

O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com a Prefeitura de Jaú, STi3, Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação (Asserti), Fatec Jau, Senai, Senac, Ciesp, Sindicato dos Calçadistas de Jaú, CPL do Calçado, Sincomercio e Associação Comercial Industrial Jaú (Acij).

Realizado anualmente em diversas cidades brasileiras, o Startup Day é um ponto de encontro para quem atua ou se interessa pelo empreendedorismo inovador. A iniciativa promove conteúdos, troca de experiências e networking, aproximando startups, empresas, instituições e profissionais que acreditam na inovação como motor do desenvolvimento econômico e social dos territórios.