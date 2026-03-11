Jaú - Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebe, pela primeira vez, um dos maiores movimentos de incentivo à inovação e empreendedorismo do país. No dia 21 de março, será realizado o Startup Day 2026 do Sebrae-SP, das 8h30 às 13h, no auditório da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Jaú. O encontro tem o objetivo de reunir universitários, pesquisadores, empreendedores, investidores e startups interessados em fortalecer o ecossistema de inovação regional. A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia pelo link https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-jau/3290959 .
O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com a Prefeitura de Jaú, STi3, Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação (Asserti), Fatec Jau, Senai, Senac, Ciesp, Sindicato dos Calçadistas de Jaú, CPL do Calçado, Sincomercio e Associação Comercial Industrial Jaú (Acij).
Realizado anualmente em diversas cidades brasileiras, o Startup Day é um ponto de encontro para quem atua ou se interessa pelo empreendedorismo inovador. A iniciativa promove conteúdos, troca de experiências e networking, aproximando startups, empresas, instituições e profissionais que acreditam na inovação como motor do desenvolvimento econômico e social dos territórios.
O encontro é gratuito e aberto ao público interessado em inovação, tecnologia e empreendedorismo, e será conduzido pelo consultor de negócios do Sebrae-SP, Fernando Favero. "A proposta é criar um ambiente de aprendizado, troca de experiências e geração de conexões estratégicas entre os participantes. O evento também permite que o público conheça iniciativas de inovação e amplie sua rede de contatos", destaca.
Mais do que um evento pontual, o Startup Day integra um movimento nacional que mobiliza comunidades de inovação em diversas cidades do país. Na mesma data, a iniciativa também será realizada em outros municípios, fortalecendo o ecossistema empreendedor em todo o Brasil. Na região, além de Jaú, o encontro ocorrerá simultaneamente em Bauru.
Em Jaú, a programação seguirá o seguinte cronograma:
8h30: Recepção e Coffee
9h: Abertura oficial
9h15: Palestra Eixo Temático Educação
10h: Palestra Eixo Temático Inovação
10h30: Momento Sebrae e Pitch de Parceiros
11h: Palestra Eixo Temático Inspiração e Jornada Inovadora
12h: Calendário 2026 de Jau - Inovação
13h: Encerramento
Sobre o Startup Day
Idealizado pelo Sebrae for Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, o Startup Day é uma iniciativa construída de forma colaborativa, que valoriza as demandas e necessidades das startups brasileiras e dos ambientes de inovação locais. A ação mobiliza todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do país, fortalecendo a integração entre diferentes atores que impulsionam o empreendedorismo inovador.
O evento é voltado a startups em diferentes estágios de maturidade, desde a fase de curiosidade e ideação até validação, crescimento e escala, além de unir universitários, empreendedores e representantes dos setores público e privado. Entre os objetivos estão estimular o fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil, apresentar a experiência do Sebrae no atendimento a negócios inovadores e ampliar o protagonismo de lideranças e gestores que atuam no desenvolvimento regional.
Realizado simultaneamente em diversas cidades do país, o Startup Day reúne comunidades de inovação em uma programação com especialistas e profissionais referência em empreendedorismo e tecnologia. Na edição mais recente, realizada em março de 2025, o evento foi realizado nos 26 estados e no Distrito Federal, com atividades em 253 municípios e a participação de mais de 30 mil pessoas em todo o Brasil.
Serviço
Startup Day 2026 em Jaú
Data: 21 de março, das 8h30 às 13h
Local: Auditório da Fatec Jaú, localizada na rua Frei Galvão, no Jardim Pedro Ometto
Inscrições gratuitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-jau/3290959