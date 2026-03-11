O Núcleo de Pesquisa de Teatro Musical Tramma leva ao palco do Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, no dia 14 de março de 2026 (sábado), às 20h, o espetáculo “Anastasia”, com uma narrativa que celebra sonho e identidade, segundo a divulgação. Com duração de 2h15, incluindo intervalo de 15 minutos, e classificação livre, a montagem reúne 22 artistas em cena, sendo 17 alunos e cinco atores convidados. O espetáculo marca a conclusão do curso de Prática de Montagem do Tramma, desenvolvido ao longo de 2025.

Resultado de um ano inteiro de formação artística, pesquisa e experimentação cênica, o espetáculo simboliza, segundo o diretor artístico do Tramma, Ryan Braite, o encerramento de um ciclo formativo. “A ideia nasceu do desejo de fomentar o teatro musical no interior. Como cursos desse segmento são raros fora do eixo Rio–São Paulo, acreditamos que já é hora de ampliar esse acesso. Nosso objetivo é formar novos artistas e proporcionar a experiência de viver esse sonho no palco", destaca.

De acordo com o diretor, os alunos iniciaram o processo com uma imersão histórica no período em que a narrativa se passa, compreendendo o contexto da Rússia de 1906 e o salto temporal para Paris, em 1917. “A partir dessa base, passaram por preparação vocal, corporal e teatral, sempre acompanhados por professores de cada área”, explica.