O Núcleo de Pesquisa de Teatro Musical Tramma leva ao palco do Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, no dia 14 de março de 2026 (sábado), às 20h, o espetáculo “Anastasia”, com uma narrativa que celebra sonho e identidade, segundo a divulgação. Com duração de 2h15, incluindo intervalo de 15 minutos, e classificação livre, a montagem reúne 22 artistas em cena, sendo 17 alunos e cinco atores convidados. O espetáculo marca a conclusão do curso de Prática de Montagem do Tramma, desenvolvido ao longo de 2025.
Resultado de um ano inteiro de formação artística, pesquisa e experimentação cênica, o espetáculo simboliza, segundo o diretor artístico do Tramma, Ryan Braite, o encerramento de um ciclo formativo. “A ideia nasceu do desejo de fomentar o teatro musical no interior. Como cursos desse segmento são raros fora do eixo Rio–São Paulo, acreditamos que já é hora de ampliar esse acesso. Nosso objetivo é formar novos artistas e proporcionar a experiência de viver esse sonho no palco", destaca.
De acordo com o diretor, os alunos iniciaram o processo com uma imersão histórica no período em que a narrativa se passa, compreendendo o contexto da Rússia de 1906 e o salto temporal para Paris, em 1917. “A partir dessa base, passaram por preparação vocal, corporal e teatral, sempre acompanhados por professores de cada área”, explica.
A direção geral é assinada por Aline Prado, professora de teatro, a coreografia é de Aldrin Junior, professor de dança, e a direção musical fica a cargo de Carlos Viotto, professor de canto. Todas as músicas serão interpretadas ao vivo. “Isso proporciona uma experiência mais intensa e autêntica ao público”, enfatiza Ryan.
O elenco tem faixa etária diversa, com participantes a partir de 18 anos. A equipe também realizou estudo aprofundado da obra e optou por referências fiéis à época retratada. Segundo o diretor, o cenário foi totalmente concebido pelo grupo, que utilizará recursos tecnológicos para potencializar a narrativa e envolver o público na jornada de Anya, jovem que atravessa memórias, sonhos e desafios em busca de sua verdadeira identidade.
Assim como a protagonista, o espetáculo convida o público a ouvir o próprio coração e persistir naquilo que verdadeiramente almeja, provocando reflexões sobre sonho e propósito. Os ingressos para “Anastasia” estão disponíveis online pelo site lets.events. Para mais informações, o público pode acompanhar o perfil oficial do grupo no Instagram (@o.tramma).
Serviço
O espetáculo musical “Anastasia” acontece no dia 14 de março de 2026 (sábado), às 20h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. Os ingressos para “Anastasia” estão disponíveis online pelo site lets.events. Para mais informações, o público pode acompanhar o perfil oficial do grupo no Instagram (@o.tramma).