A Polícia Civil apreendeu, nesta quarta-feira (11), grande volume de armas de fogo e munições durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação de eventual crime de transfobia em Bauru. A ação foi conduzida pela 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru e um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

O caso teve início quando um casal de mulheres vizinhas do suspeito relatou ter sofrido diversas ofensas discriminatórias, inclusive agressão física, tudo em razão, supostamente, da identidade de gênero delas. De acordo com a polícia, as vítimas narraram um histórico de perseguição e humilhações, com xingamentos de cunho transfóbico/homofóbico e comportamento agressivo por parte do vizinho.

Ainda segundo a Polícia Civil, o casal e testemunhas contaram que o investigado afirmava manter armas de fogo em sua residência, justificando que seria um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), e que costumava comentar com vizinhos sobre os armamentos, o que teria causado temor na comunidade local e nas vítimas do suposto crime de homofobia investigado.