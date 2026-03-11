Jaú - Uma mulher foi agredida e mantida em cárcere privado, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), por um homem que conheceu pela Internet. Na noite desta terça-feira (10), após uma denúncia anônima, ela foi resgatada pela Polícia Militar (PM) em uma casa na rua Visconde do Rio Branco, no Centro, e o suspeito foi preso em flagrante.
Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pelo homem, que afirmava que nada de irregular estava acontecendo, e dizia que a sua esposa estava dentro da residência.
Nesse momento, segundo a PM, a mulher saiu do imóvel visivelmente abalada e chorando, o que levou a equipe a separar imediatamente as partes e iniciar a averiguação dos fatos.
A vítima relatou que havia conhecido o agressor pela Internet, há cerca de quatro meses, e que decidiu viajar de outro Estado até Jaú com o objetivo de manter um relacionamento amoroso com ele.
De acordo com a mulher, porém, desde sua chegada, ela passou a sofrer abusos e violências físicas constantes, não podia sair sem estar acompanhada, teve seu celular tomado e era impedida de ligar para a família.
Quando conseguia algum contato, era ameaçada de agressão ou até de morte caso revelasse o que estava acontecendo. "Os relatos detalham um cenário de medo e restrição total de liberdade, que se agravava com a vigilância constante do agressor", cita a PM em nota.
Diante da gravidade da situação, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, cárcere privado e ameaça.
Ainda conforme a PM, ao perceber a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de apoio imediato, os policiais não se restringiram apenas à ação repressiva. "As equipes realizaram contato com a assistência social do município, garantindo que a mulher fosse acolhida em local seguro e recebesse suporte especializado", relata.
"No dia seguinte, a vítima foi encaminhada à Delegacia da Mulher para prestar depoimento em ambiente adequado, além de ser acompanhada pela rede de proteção social, que ofereceu apoio psicológico e encaminhamentos necessários para sua recuperação".