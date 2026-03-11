Jaú - Uma mulher foi agredida e mantida em cárcere privado, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), por um homem que conheceu pela Internet. Na noite desta terça-feira (10), após uma denúncia anônima, ela foi resgatada pela Polícia Militar (PM) em uma casa na rua Visconde do Rio Branco, no Centro, e o suspeito foi preso em flagrante.

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pelo homem, que afirmava que nada de irregular estava acontecendo, e dizia que a sua esposa estava dentro da residência.

Nesse momento, segundo a PM, a mulher saiu do imóvel visivelmente abalada e chorando, o que levou a equipe a separar imediatamente as partes e iniciar a averiguação dos fatos.