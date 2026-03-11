O vereador e advogado bauruense Eduardo Borgo (Novo) foi constituído por diversos deputados e senadores brasileiros para impetrar um Mandado de Segurança com pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) visando a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master no Congresso Nacional. Nesta terça-feira (10), em Brasília, Borgo explicou a ação, em entrevista coletiva, na Câmara Federal.

O advogado informa que o pedido se baseia em precedentes da própria Corte e no que determina a Constituição sobre a criação de comissões parlamentares de investigação. A ação foi protocolada na noite de segunda-feira (9) com o objetivo de assegurar a leitura do requerimento no Congresso Nacional, etapa necessária para a formalização da comissão.

Segundo Eduardo Borgo, “a Constituição estabelece três requisitos para a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito: fato determinado, número mínimo de assinaturas e prazo certo. Nesse caso, todos os critérios foram atendidos, inclusive com um número de apoios superior ao mínimo exigido”, afirmou.