A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) anuncia a abertura de novos processos seletivos para atuação em unidades de saúde nas cidades de Bauru e Botucatu. Ao todo, são 33 editais com oportunidades em diferentes áreas assistenciais, técnicas e administrativas.

Em Bauru, os processos seletivos contemplam as unidades Hospital de Base (HB) de Bauru, Hospital Estadual (HE) de Bauru, Hospital Manoel de Abreu, Maternidade Santa Isabel e Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

As vagas abrangem diversas funções, entre elas auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de manutenção, biólogo/biomédico/farmacêutico/bioquímico, cirurgião-dentista e enfermeiro obstetra, além de oportunidades para médicos em diferentes especialidades, como cirurgia pediátrica, neurologia (adulto e pediátrica), pneumologia, proctologia, gastroenterologia, imunologia, alergia e imunologia pediátrica, cirurgia vascular (Doppler), endocrinologia, oftalmologia (retina) e reumatologia.