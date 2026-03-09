O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, colocará em operação, a partir da 0h desta terça-feira (10), três novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão. Um deles começa a funcionar no quilômetro 356 mais 300 metros da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, pista Sul, em Bauru. No trecho, a velocidade máxima é de 80 km/h.

Os outros dois radares foram instalados em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na SPA 241/300, no quilômetro 010,687, pista Oeste, e na SPA 254/300, no quilômetro 000,950, pista Norte. Nos dois locais, a velocidade máxima é de 60 km/h.

Com a ativação dos novos equipamentos, o total de aparelhos de fiscalização ativos nas rodovias não concedidas chega a 626. A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER, que é o www.der.sp.gov.br .