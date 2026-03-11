A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) acompanha com atenção os desdobramentos econômicos e diplomáticos da recente escalada de tensões militares no Golfo Pérsico envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Monitoramos continuamente os indicadores de mercado, visto que este conflito atinge o coração da estrutura de custos e da logística do agronegócio brasileiro.

O setor agropecuário é o primeiro a sentir os efeitos da volatilidade internacional. A alta do petróleo impacta diretamente o preço do diesel, elevando custos de produção e fretes. Somado a isso, a valorização do dólar pressiona a inflação de alimentos e insumos, gerando um efeito em cadeia que ameaça a rentabilidade do produtor.

Para a Faesp, o agronegócio paulista e brasileiro vai enfrentar desafios críticos nas exportações, tendo em vista que o Irã é um dos principais destinos individuais do milho brasileiro, absorvendo cerca de 25% (9 milhões de toneladas) do total exportado em 2025. Além disso, o Oriente Médio é destino de 25% das exportações de proteína animal do país, fluxo que agora se encontra sob alto risco, com a tensão do Canal de Ormuz.