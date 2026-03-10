Pederneiras - Empreendedores dos segmentos de alimentação, artesanato, beleza e comércio de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) terão novas oportunidades para impulsionar os resultados dos negócios ao longo de 2026. O Sebrae-SP, em parceria com a prefeitura, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Pederneiras, realiza nesta quarta-feira (11) o lançamento oficial da programação anual de projetos e ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local. O evento “Pederneiras Empreendedora” será realizado a partir das 18h30, na CDL. A participação é gratuita, com vagas limitadas, e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/mUG25rqgnf .
Durante o encontro, serão apresentadas as capacitações, consultorias, missões empresariais e demais iniciativas previstas para o município ao longo do ano. Também serão detalhados os critérios de adesão e os benefícios oferecidos aos empreendedores participantes. As ações contemplam especialmente os setores de beleza, alimentação, artesanato e comércio.
Programação
18h30: Credenciamento e café de boas-vindas
19h: Abertura do evento
19h15: Apresentação do Projeto Sebrae-SP 2026, com cronograma oficial, diagnóstico empresarial e direcionamento estratégico voltado às empresas locais. A participação no encontro garante condições diferenciadas e acesso exclusivo a eventos, projetos e missões empresariais do Sebrae-SP ao longo do ano.
19h30: Palestra "Estratégias que vendem", ministrada pela consultora de negócios do Sebrae-SP, Patrícia Zuccari sobre tendências do varejo
20h: Depoimentos de empreendedores
20h30: Apresentação das Trilhas (palestras, missões, oportunidades em feiras entre outras ações)
Serviço
Evento de lançamento “Pederneiras Empreendedora”
Data: 11 de março, a partir das 18h30
Local: CDL de Pederneiras, na rua Nove de Julho, S-136, Centro
Inscrições pelo link https://forms.office.com/r/mUG25rqgnf