Pederneiras - Empreendedores dos segmentos de alimentação, artesanato, beleza e comércio de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) terão novas oportunidades para impulsionar os resultados dos negócios ao longo de 2026. O Sebrae-SP, em parceria com a prefeitura, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Pederneiras, realiza nesta quarta-feira (11) o lançamento oficial da programação anual de projetos e ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local. O evento “Pederneiras Empreendedora” será realizado a partir das 18h30, na CDL. A participação é gratuita, com vagas limitadas, e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/mUG25rqgnf .

Durante o encontro, serão apresentadas as capacitações, consultorias, missões empresariais e demais iniciativas previstas para o município ao longo do ano. Também serão detalhados os critérios de adesão e os benefícios oferecidos aos empreendedores participantes. As ações contemplam especialmente os setores de beleza, alimentação, artesanato e comércio.

Programação

18h30: Credenciamento e café de boas-vindas