O homem que morreu atropelado na madrugada deste domingo (8), na quadra 17 da avenida Nações Unidas, em Bauru, após ser atingido pelo motorista de um Chevrolet Spin azul, que fugiu sem prestar socorro, foi identificado com a ajuda de familiares e amigos. Italo Sena dos Santos Faduti tinha 27 anos, era natural de Goiânia, mas estava em Bauru há bastante tempo. Seu corpo foi velado no Terra Branca e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Parque Jardim do Ypê, em Bauru.
Conforme o JCNET noticiou no domingo, o suspeito de ter cometido o atropelamento, um homem de 28 anos, ficou internado sob escolta policial e deve ser preso pela Polícia Civil após receber alta. Consta no boletim de ocorrência (BO) que ele supostamente estava sob efeito de álcool e, alguns minutos depois, bateu o carro sozinho contra uma árvore na quadra 2 da avenida das Pitangueiras, no Núcleo Geisel.
Segundo o registro policial, era por volta de 1h da madrugada de domingo quando o motorista suspeito, ao volante de um Chevrolet Spin azul, por motivos ainda a serem esclarecidos, atropelou Italo, que não portava documentos pessoais, na altura de um semáforo redutor de velocidade existente no local.
De acordo com a assistência social do Albergue Noturno de Bauru, que tem cadastro de Italo em seu sistema, o rapaz chegou a ficar em situação de rua na cidade.
Italo morreu no local e teve o óbito confirmado pelo Samu. Uma equipe de trânsito da Polícia Militar foi até a Nações Unidas e constatou que havia ali fragmentos do veículo que atingiu a vítima, como um retrovisor e pedaços de para-choque. Enquanto esta equipe estava na Nações Unidas, outra foi direcionada para atender um acidente de trânsito grave no Geisel. As equipes constataram que se tratava do mesmo automóvel e que o motorista havia sido socorrido por uma equipe médica e levado ao pronto-socorro do Hospital Hapvida, onde permaneceu hospitalizado, com o compromisso de ser levado ao Plantão Policial depois de receber alta.
Até o momento, não há informações se a Polícia Civil já abriu um inquérito em relação ao suspeito. Ainda segundo o BO, a Spin azul encontrada no Geisel apresentava danos no para-brisa, e a perícia encontrou nele sangue e massa encefálica. Além disso, o fragmento de para-choque coletado na Nações Unidas se encaixou no veículo. Após a realização da perícia, o automóvel foi apresentado pela equipe e apreendido.
Também consta no BO que a Polícia Civil deve analisar as imagens de câmeras de segurança do supermercado Confiança Nações 24 horas para a investigação do caso.