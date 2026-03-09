O homem que morreu atropelado na madrugada deste domingo (8), na quadra 17 da avenida Nações Unidas, em Bauru, após ser atingido pelo motorista de um Chevrolet Spin azul, que fugiu sem prestar socorro, foi identificado com a ajuda de familiares e amigos. Italo Sena dos Santos Faduti tinha 27 anos, era natural de Goiânia, mas estava em Bauru há bastante tempo. Seu corpo foi velado no Terra Branca e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Parque Jardim do Ypê, em Bauru.

Conforme o JCNET noticiou no domingo, o suspeito de ter cometido o atropelamento, um homem de 28 anos, ficou internado sob escolta policial e deve ser preso pela Polícia Civil após receber alta. Consta no boletim de ocorrência (BO) que ele supostamente estava sob efeito de álcool e, alguns minutos depois, bateu o carro sozinho contra uma árvore na quadra 2 da avenida das Pitangueiras, no Núcleo Geisel.

Segundo o registro policial, era por volta de 1h da madrugada de domingo quando o motorista suspeito, ao volante de um Chevrolet Spin azul, por motivos ainda a serem esclarecidos, atropelou Italo, que não portava documentos pessoais, na altura de um semáforo redutor de velocidade existente no local.