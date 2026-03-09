As ruas de Bauru voltaram a sofrer com alagamentos devido à forte chuva e também à falta de estrutura, entre a noite deste domingo (8) e a manhã desta segunda-feira (9). Ocorreram diversos problemas em bairros e no Centro, que resultaram em interdições no trânsito, entre eles a quadra 6 da avenida Nações Unidas, sob o viaduto da antiga Fepasa, que ficou mais uma vez parcialmente submerso e cheio de lama. O motoboy Márcio Duarte de Oliveira ficou “ilhado” entre uma entrega e outra e registrou a Nações Unidas com fortes enxurradas às 23h deste domingo (veja vídeo).
O quilômetro 2 da avenida Nações Norte também voltou a ter problemas com o escoamento de água, assim como a quadra 1 da rua José Bastos, e as quadras 1 e 2 da rua Alfredo Maia também precisaram de interdição. Uma academia de crossfit situada na rua Humberto Antônio Aielo, no Jardim Marambá, teve invasão de água da rua das enxurradas. Na área externa, na via pública, houve acúmulo de muita lama.
Segundo a Defesa Civil, houve árvores danificadas e até mesmo quedas informadas à pasta na quadra 14 da avenida Nuno de Assis, Centro, e na quadra 2 da rua Geraldo Vitório da Silva, Jardim Marambá.
Limpeza geral
A Prefeitura de Bauru está trabalhando desde as primeiras horas desta segunda-feira (9) no rescaldo da chuva e promove a limpeza em diversos pontos. Estão atuando a Defesa Civil, as secretarias de Administrações Regionais (Sear) e de Planejamento (Obras), além da Emdurb.
É recomendado pelo município que os motoristas tenham muita cautela e, sobretudo, paciência no trânsito ao longo do dia, que já registrou, inclusive, inúmeros pontos de congestionamento em toda a cidade, entre 7h e 8h30.
Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), entre a noite deste domingo e a manhã desta segunda foi registrada uma precipitação de 57 milímetros de chuva.
Vai chover mais?
De acordo com o IPMet, o tempo chuvoso na região permanecerá nesta segunda-feira e ao longo da semana. Segundo o instituto, a semana começa com tempo instável no Estado de São Paulo devido à presença de uma frente fria. Bauru terá muita nebulosidade e áreas de chuvas e trovoadas isoladas. Períodos de melhoria devem ocorrer durante a tarde em algumas localidades do Interior do Estado.
De terça (10) até sexta (13), a condição de instabilidade persiste, principalmente entre os períodos da tarde e noite, em razão da presença de uma baixa pressão e dos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente, mantendo a faixa leste paulista com muitas nuvens e com chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem ficar amenas.