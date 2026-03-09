As ruas de Bauru voltaram a sofrer com alagamentos devido à forte chuva e também à falta de estrutura, entre a noite deste domingo (8) e a manhã desta segunda-feira (9). Ocorreram diversos problemas em bairros e no Centro, que resultaram em interdições no trânsito, entre eles a quadra 6 da avenida Nações Unidas, sob o viaduto da antiga Fepasa, que ficou mais uma vez parcialmente submerso e cheio de lama. O motoboy Márcio Duarte de Oliveira ficou “ilhado” entre uma entrega e outra e registrou a Nações Unidas com fortes enxurradas às 23h deste domingo (veja vídeo).

O quilômetro 2 da avenida Nações Norte também voltou a ter problemas com o escoamento de água, assim como a quadra 1 da rua José Bastos, e as quadras 1 e 2 da rua Alfredo Maia também precisaram de interdição. Uma academia de crossfit situada na rua Humberto Antônio Aielo, no Jardim Marambá, teve invasão de água da rua das enxurradas. Na área externa, na via pública, houve acúmulo de muita lama.

Segundo a Defesa Civil, houve árvores danificadas e até mesmo quedas informadas à pasta na quadra 14 da avenida Nuno de Assis, Centro, e na quadra 2 da rua Geraldo Vitório da Silva, Jardim Marambá.

Limpeza geral