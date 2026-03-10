Gália - Um motociclista morreu, na noite desta terça-feira (10), em um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta ocorrido por volta das 19h20 na altura do quilômetro 405 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Gália (70 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações disponíveis no site do Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima trafegava no sentido oeste quando, por razões a serem esclarecidas, um caminhão colidiu na traseira da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado no chão e uma carreta que seguia no mesmo sentido acabou atropelando o homem, que não teve o nome divulgado. Em razão do acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada. As circunstâncias do acidente serão investigadas.