A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) iniciou nesta segunda-feira (9) a aplicação da primeira edição deste ano da Avaliação da Fluência Leitora para crianças do 2.º ano do Ensino Fundamental. Mais de 460 mil alunos devem ser avaliados. Escolas estaduais e municipais das 645 cidades paulistas têm até o dia 26 de março para aplicarem o teste, essencial para que a pasta estabeleça ações para favorecer a alfabetização das crianças até o fim do ano letivo. Na região de Bauru, 2.613 estudantes da rede estadual estão matriculados no 2.º ano do Ensino Fundamental.

A prova integra uma série de ações do Governo do Estado no Programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como meta alcançar 90% de alunos leitores até os 7 anos de idade. Uma mesma avaliação como essa, no final do ano letivo, permite à Seduc-SP aferir o avanço das crianças ao longo do ano. Os resultados mais recentes apontam que mais de 76% das crianças encerraram o ano letivo de 2025 sabendo ler no estado.

O objetivo da Avaliação da Fluência Leitora é identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, palavras desconhecidas e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura.