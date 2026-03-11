Transporte escolar 1

O assunto transporte escolar agitou o dia político nesta terça-feira (10), após ser o principal assunto da segunda-feira (9). Uma nota enviada pela prefeitura à imprensa, no final da manhã de ontem, gerou questionamentos de vereadores - de situação e de oposição. Na nota, a prefeitura informava que o retorno do transporte escolar seria especificamente para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zé do Skinão. Mas e os demais que não têm o transporte? Essa era a pergunta que todos se faziam.

Transporte escolar 2

Mais tarde, a prefeitura afirmou que o problema gerado pela suspensão do transporte escolar a alunos que moram a menos de dois quilômetros da escola onde estudam era praticamente restrito aos alunos da Emef Zé do Skinão, que fica no Jardim Progresso. Uma escola estadual, a Serralvo Sobrinho (na região da Vila Ipiranga), também teria problema parecido, mas a decisão sobre quais alunos são transportados, neste caso, é do Estado.

Desperta reações

O problema e a forma como foi encaminhado acabaram despertando mães de outras escolas (estaduais, principalmente) que, de alguma forma, estavam se virando mesmo sem o benefício do transporte a menos de dois quilômetros. Os focos maiores são, de fato, a Emef Zé do Skinão e a Serralvo Sobrinho. Mas a celeuma causada por informações desencontradas pode gerar o questionamento de outros pais, que conversavam entre si no final da tarde desta terça. Só o tempo vai mostrar se haverá mobilização coletiva ou não.