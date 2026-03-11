Transporte escolar 1
O assunto transporte escolar agitou o dia político nesta terça-feira (10), após ser o principal assunto da segunda-feira (9). Uma nota enviada pela prefeitura à imprensa, no final da manhã de ontem, gerou questionamentos de vereadores - de situação e de oposição. Na nota, a prefeitura informava que o retorno do transporte escolar seria especificamente para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zé do Skinão. Mas e os demais que não têm o transporte? Essa era a pergunta que todos se faziam.
Transporte escolar 2
Mais tarde, a prefeitura afirmou que o problema gerado pela suspensão do transporte escolar a alunos que moram a menos de dois quilômetros da escola onde estudam era praticamente restrito aos alunos da Emef Zé do Skinão, que fica no Jardim Progresso. Uma escola estadual, a Serralvo Sobrinho (na região da Vila Ipiranga), também teria problema parecido, mas a decisão sobre quais alunos são transportados, neste caso, é do Estado.
Desperta reações
O problema e a forma como foi encaminhado acabaram despertando mães de outras escolas (estaduais, principalmente) que, de alguma forma, estavam se virando mesmo sem o benefício do transporte a menos de dois quilômetros. Os focos maiores são, de fato, a Emef Zé do Skinão e a Serralvo Sobrinho. Mas a celeuma causada por informações desencontradas pode gerar o questionamento de outros pais, que conversavam entre si no final da tarde desta terça. Só o tempo vai mostrar se haverá mobilização coletiva ou não.
Olha eu aqui!!!
Durante entrevista nesta terça-feira ao programa Cidade 360, o vereador Sandro Bussola (MDB) surpreendeu ao final, quando respondia a uma pergunta sobre o quadro eleitoral de Bauru. No ar, ele chamou a atenção do presidente local do MDB, Rodrigo Mandaliti, para seu interesse na candidatura a deputado estadual. “Rodrigo, se o MDB precisar de um estadual, estou aqui à disposição...”
Disputa por espaço
Como já é sabido, Rodrigo Mandaliti seria o candidato a deputado estadual do MDB em Bauru, mas questões profissionais e políticas o fizeram abrir mão desse objetivo. Com isso, surgiram vários nomes interessados. Afinal, em política os espaços ficam vazios por muito pouco tempo. Os vereadores Markinho Souza (MDB) e Junior Rodrigues (PSD) tentam obter o apoio de Rodrigo e do MDB. Rodrigues já tem uma pré-candidatura consolidada. E, como se vê, Sandro Bussola segue no páreo pela mesma vaga.
Padrinho cobiçado
Correndo por fora está o ex-secretário de Habitação de Bauru Anderson Prado (PSD), que também estaria mantendo conversações - e não é de hoje - com Rodrigo Mandaliti. Segundo se especula nos bastidores, ele estaria de olho na candidatura a deputado estadual pelo MDB (mudaria de partido). Como se vê, Mandaliti é o ‘padrinho’ mais desejado da política local no momento.
Janela partidária 1
Desde a última quinta-feira (5), deputadas e deputados federais e estaduais podem mudar de partido político sem perder os mandatos atuais. A data marca o início do período de 30 dias da chamada janela partidária, que vai até 3 de abril. A janela não vale para vereadores porque a eleição não é municipal.
Janela partidária 2
Prevista no artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos, a medida é um mecanismo para a reorganização das forças partidárias antes das eleições gerais de outubro. A janela partidária é aberta em qualquer ano eleitoral, sete meses antes da votação. Neste ano, o 1º turno das eleições acontece no dia 4 de outubro.