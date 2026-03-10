Bariri - Na madrugada desta terça-feira (10), durante acompanhamento da Polícia Militar (PM) em Bariri (56 quilômetros de Bauru), dois homens fugiram por uma mata após abandonarem um caminhão com um trator que havia acabado de ser furtado em Ibitinga - e estava sendo monitorado pelo proprietário. O veículo, que parou em uma subida, desceu de ré e atingiu a viatura. Um dos policiais ficou ferido.

Segundo o registro policial, por volta das 2h, um policial de Ibitinga entrou em contato com a PM de Bariri para informar que um maquinário agrícola furtado na zona rural da cidade - e monitorado via GPS - estaria se deslocando pela rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), sentido Bariri-Jaú, provavelmente em um caminhão, em razão da velocidade.

Policiais militares de Bariri seguiram então em direção à rodovia para tentar localizar e interceptar o veículo e acabaram avistando um caminhão com uma carga volumosa aparente. Conforme o BO, foi dado ordem de parada ao condutor, inclusive com o acionamento de sinais sonoros, mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade, sendo acompanhado pela viatura.