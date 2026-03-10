A Associação Bauruense de Amor Exigente (Abae) realizará neste sábado (14) a primeira Jornada de Dependência Química. O evento terá início às 8h, na Casa do Médico, na rua Amadeu Sangiovani, quarteirão 4, em Bauru, e reunirá palestras, depoimentos e reflexões sobre o enfrentamento da dependência química.

Com o tema “O papel da família na recuperação da dependência química”, a jornada busca discutir estratégias e caminhos para amenizar os impactos do uso de drogas lícitas e ilícitas na sociedade, destacando a importância do apoio familiar durante todo o processo.

De acordo com Lars Krook, voluntário da Abae e um dos organizadores do evento, a iniciativa pretende ampliar o debate sobre o tema e oferecer orientação à comunidade. “O objetivo é promover um espaço de aprendizado e troca de experiências, mostrando o papel da família no enfrentamento e na recuperação da dependência química’’, afirma.