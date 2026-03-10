A Associação Bauruense de Amor Exigente (Abae) realizará neste sábado (14) a primeira Jornada de Dependência Química. O evento terá início às 8h, na Casa do Médico, na rua Amadeu Sangiovani, quarteirão 4, em Bauru, e reunirá palestras, depoimentos e reflexões sobre o enfrentamento da dependência química.
Com o tema “O papel da família na recuperação da dependência química”, a jornada busca discutir estratégias e caminhos para amenizar os impactos do uso de drogas lícitas e ilícitas na sociedade, destacando a importância do apoio familiar durante todo o processo.
De acordo com Lars Krook, voluntário da Abae e um dos organizadores do evento, a iniciativa pretende ampliar o debate sobre o tema e oferecer orientação à comunidade. “O objetivo é promover um espaço de aprendizado e troca de experiências, mostrando o papel da família no enfrentamento e na recuperação da dependência química’’, afirma.
A jornada contará com a participação de palestrantes de diferentes cidades do país, como Luís Fernando Cauduro, de São Paulo; Celso Garrefa, de Sertãozinho; e Claudio Martins Nogueira, de Belo Horizonte. Também estão previstas participações e depoimentos dos voluntários André Luiz Ayello, Rodrigo Trescato e Célia Trescato.
A programação começa com a recepção dos participantes, seguida pela abertura oficial às 8h15. Ao longo do dia, os palestrantes abordarão temas como o papel da família no desenvolvimento e na recuperação da dependência, codependência e equilíbrio emocional, além da aplicação prática do Programa de Amor-Exigente.
Serviço
A 1ª Jornada de Dependência Química será aberta ao público em geral, e as vagas são limitadas. As inscrições custam R$ 50 e devem ser feitas por meio do PIX (CNPJ 60.914.461/0001-00). Após o pagamento, o comprovante deve ser enviado pelo WhatsApp (14) 99627-4544, junto com nome completo e e-mail do participante. Depois do evento, os inscritos receberão certificado de participação pelo e-mail indicado.