Bauru será palco de um dos maiores movimentos de incentivo à inovação e ao empreendedorismo do país. No dia 21 de março, será realizado o Startup Day 2026 do Sebrae-SP, encontro que promete reunir empreendedores, universitários, pesquisadores, investidores e entusiastas da inovação em uma manhã dedicada à troca de ideias, conexões e oportunidades. O evento ocorre no Escritório Regional do Governo do Estado de São Paulo, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 13-15, Vila Cardia, das 8h30 às 13h. A participação é gratuita e as inscrições estão disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-bauru/3290949.
O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com a Prefeitura de Bauru, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CIT), Saruê Incubadora, Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CITeB), Sante Science, Ikatec, Bauru Innovation Day (BID), Beef System e Sanduíche Valey.
O Startup Day será um ponto de encontro para quem faz parte do ecossistema empreendedor. A programação reúne conteúdos, oportunidades de aprendizado, conexões e networking com o objetivo de aproximar pessoas, startups, instituições e empresas que acreditam no empreendedorismo inovador como motor de desenvolvimento econômico e social dos territórios.
O encontro é gratuito e aberto ao público interessado em inovação, tecnologia e empreendedorismo, e será conduzido pela analista de negócios do Sebrae-SP e gestora regional de inovação, Ana Carolina Gomes da Silva. “Este evento promove a conexão entre empreendedores, investidores, especialistas, universitários e representantes dos setores público e privado, criando um ambiente favorável à troca de conhecimentos, à formação de parcerias estratégicas e ao desenvolvimento de projetos capazes de impulsionar o crescimento e a sustentabilidade de novos negócios e profissionais”, pontua.
Ao longo da programação, os participantes poderão conhecer iniciativas locais, compartilhar experiências e ampliar a rede de contatos, além de se aproximar de projetos, instituições e organizações que atuam diretamente no fortalecimento do ambiente de inovação na região
Mais do que um evento, o encontro faz parte de um movimento nacional que mobiliza comunidades de inovação em diversas cidades brasileiras. Na mesma data, a iniciativa também será realizada em outros municípios, fortalecendo o ecossistema empreendedor em todo o país. Na região, além de Bauru, o Startup Day também ocorrerá simultaneamente na cidade de Jaú.
Em Bauru, a programação seguirá o cronograma:
8h30: Recepção e Coffee
9h30: Abertura Oficial
10h: Palestra temática "Marketing e Comunicação Inovadora”
10h40: Painel "novação que Gera Valor: Conectando Dores Reais a Soluções Inteligentes - Conheça a etapa de validação de uma Deep Tech e uma Agrotech”
11h40: Oportunidades Sebrae For Startups e Ecossistema de Inovação Bauru
12h20: Identidade Cultural "A Força do Audiovisual nas narrativas comerciais - CPL Audiovisual Bauru”
12h50: Agenda da Inovação Bauru
13h30: Encerramento
Sobre o Startup Day
Idealizado pelo Sebrae for Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, o Startup Day é uma iniciativa construída de forma colaborativa, que valoriza as demandas e necessidades das startups brasileiras e dos ambientes de inovação locais. A ação mobiliza todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do país, fortalecendo a integração entre diferentes atores que impulsionam o empreendedorismo inovador.
O evento é voltado a startups em diferentes estágios de maturidade, desde a fase de curiosidade e ideação até validação, crescimento e escala, além de unir universitários, empreendedores e representantes dos setores público e privado. Entre os objetivos estão estimular o fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil, apresentar a experiência do Sebrae no atendimento a negócios inovadores e ampliar o protagonismo de lideranças e gestores que atuam no desenvolvimento regional.
Realizado simultaneamente em diversas cidades do país, o Startup Day reúne comunidades de inovação em uma programação com especialistas e profissionais referência em empreendedorismo e tecnologia. Na edição mais recente, realizada em março de 2025, o evento foi realizado nos 26 estados e no Distrito Federal, com atividades em 253 municípios e a participação de mais de 30 mil pessoas em todo o Brasil.