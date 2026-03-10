Bauru será palco de um dos maiores movimentos de incentivo à inovação e ao empreendedorismo do país. No dia 21 de março, será realizado o Startup Day 2026 do Sebrae-SP, encontro que promete reunir empreendedores, universitários, pesquisadores, investidores e entusiastas da inovação em uma manhã dedicada à troca de ideias, conexões e oportunidades. O evento ocorre no Escritório Regional do Governo do Estado de São Paulo, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 13-15, Vila Cardia, das 8h30 às 13h. A participação é gratuita e as inscrições estão disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-bauru/3290949.

O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com a Prefeitura de Bauru, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CIT), Saruê Incubadora, Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CITeB), Sante Science, Ikatec, Bauru Innovation Day (BID), Beef System e Sanduíche Valey.

O Startup Day será um ponto de encontro para quem faz parte do ecossistema empreendedor. A programação reúne conteúdos, oportunidades de aprendizado, conexões e networking com o objetivo de aproximar pessoas, startups, instituições e empresas que acreditam no empreendedorismo inovador como motor de desenvolvimento econômico e social dos territórios.