O prédio onde funcionou uma agência do Itaú Unibanco até o final de janeiro deste ano, no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Xingu, no Higienópolis, em Bauru, voltou a ser alvo de furto, desta vez em pleno dia, quando o ladrão fugiu com 13 quilos de alumínio. Uma vigilante viu o momento em que ele pulou o muro, de dentro para fora, com um saco de lixo transportando os itens, por volta de 14h30, e acionou a Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, com base na descrição do suspeito, de 37 anos, ele foi localizado e preso com o alumínio na quadra 10 da rua Hermínio Pinto, na Vila Antártica.
No dia 2 de fevereiro, essa mesma agência desativada foi invadida e teve fios de energia furtados durante a madrugada. Naquela ocasião, conforme o JCNET noticiou, o ladrão foi surpreendido pela Polícia Militar, tentou fugir correndo, mas acabou detido.
De acordo com o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, o anúncio do fechamento dessa agência do Itaú foi oficializado no ano passado. Desde o dia 21 de janeiro, todos os bancários dessa unidade, sendo cinco agentes de negócios, um gerente-geral, um gerente PJ e uma funcionária de serviços gerais, foram realocados para a agência da Praça Portugal.
Com esse fechamento, os clientes passaram a contar com três agências do Itaú na cidade: duas na Praça Portugal, sendo uma delas a Personnalité (voltada a um público específico de negócios), e uma no Centro.
Posicionamento do banco
O Itaú Unibanco encaminhou um texto institucional como posicionamento. Veja na íntegra:
“O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Cada vez mais, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.
Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira.
Neste contexto, o banco informa que a agência 9115, localizada na avenida Duque de Caxias, em Bauru, encerrou seu atendimento ao público no dia 26 de janeiro. Clientes da região poderão ser atendidos na agência 1657, situada na Rua Batista de Carvalho, 6-33, ou na unidade 0075, na Ezequiel Ramos Quadra, 45, além dos caixas eletrônicos 24h disponíveis na cidade de Bauru”.