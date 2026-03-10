O prédio onde funcionou uma agência do Itaú Unibanco até o final de janeiro deste ano, no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Xingu, no Higienópolis, em Bauru, voltou a ser alvo de furto, desta vez em pleno dia, quando o ladrão fugiu com 13 quilos de alumínio. Uma vigilante viu o momento em que ele pulou o muro, de dentro para fora, com um saco de lixo transportando os itens, por volta de 14h30, e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, com base na descrição do suspeito, de 37 anos, ele foi localizado e preso com o alumínio na quadra 10 da rua Hermínio Pinto, na Vila Antártica.

No dia 2 de fevereiro, essa mesma agência desativada foi invadida e teve fios de energia furtados durante a madrugada. Naquela ocasião, conforme o JCNET noticiou, o ladrão foi surpreendido pela Polícia Militar, tentou fugir correndo, mas acabou detido.