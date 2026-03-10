A Cáritas Bauru promove neste sábado (14), o Mega Bazar Solidário. O evento será realizado das 8h às 13h, na sede da Brecharme Cáritas Bauru, localizado na Rua Azarias Leite, 10-14, e é aberto a toda a comunidade.

O Mega Bazar Solidário oferecerá uma ampla variedade de produtos selecionados, com peças a partir de R$ 1,00. Entre os itens disponíveis estarão roupas, calçados, acessórios, móveis e itens para casa. Além disso, os visitantes poderão encontrar os famosos achadinhos exclusivos do Brecharme, peças únicas garimpadas com cuidado, unindo qualidade e preços acessíveis.

Mais do que um bazar, o dia de compras é uma oportunidade de gerar impacto social real. Ao comprar no Mega Bazar, a população contribui diretamente para a com recursos para os projetos sociais da Cáritas Bauru, fortalecendo as ações de acolhimento desenvolvidas pela instituição no município. A iniciativa combina consumo consciente com solidariedade, permitindo que cada compra se torne um ato de transformação.