Moradores do Pousada da Esperança, em Bauru, que residem próximos ou que trafegam com frequência pela quadra 2 da rua Max da Fonseca Prado estão recorrendo a telhas e placas de madeira como prática improvisada para tapar valetas nesta via pública, que é de terra.

Segundo o que estes munícipes informaram ao JCNET, o pedido por asfalto no local é antigo, mas eles acreditam que a região ainda necessita da implantação da rede de galerias para que, somente depois, seja feita a pavimentação. Até que essa solução definitiva ocorra, eles afirmam precisar que o maquinário da Secretaria de Infraestrutura (Obras) inclua o endereço no planejamento de nivelamento do solo após cada chuva na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que a manutenção desta rua está no cronograma de trabalhos da pasta, ainda para essa semana.