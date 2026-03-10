10 de março de 2026
COM AS PRÓPRIAS MÃOS

Bauruenses recorrem a telhas e madeira para tapar valetas; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Nivelamento feito de forma improvisada em rua do Pousada da Esperança
Nivelamento feito de forma improvisada em rua do Pousada da Esperança

Moradores do Pousada da Esperança, em Bauru, que residem próximos ou que trafegam com frequência pela quadra 2 da rua Max da Fonseca Prado estão recorrendo a telhas e placas de madeira como prática improvisada para tapar valetas nesta via pública, que é de terra.

Segundo o que estes munícipes informaram ao JCNET, o pedido por asfalto no local é antigo, mas eles acreditam que a região ainda necessita da implantação da rede de galerias para que, somente depois, seja feita a pavimentação. Até que essa solução definitiva ocorra, eles afirmam precisar que o maquinário da Secretaria de Infraestrutura (Obras) inclua o endereço no planejamento de nivelamento do solo após cada chuva na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que a manutenção desta rua está no cronograma de trabalhos da pasta, ainda para essa semana.

