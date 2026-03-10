Na noite desta segunda-feira (9), o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Bauru sofreu, novamente, furto de fiação elétrica. Os últimos episódios de furto na unidade da rua Dr. Lisboa Júnior, próxima ao Hospital de Base, haviam ocorrido na manhã de segunda-feira e na semana passada, e foram consertados.

Segundo nota da Prefeitura de Bauru, a segunda ocorrência provocou danos na estrutura do local, incluindo abertura no telhado e infiltrações, além dos fios de cobre subtraídos. Equipes de manutenção da Prefeitura foram acionadas e já iniciaram os trabalhos para restabelecer as condições completas de funcionamento da unidade.

Até a tarde de segunda-feira, o CAPS AD seguia com capacidade operacional reduzida, porém, sem prejuízo aos atendimentos agendados e ao acolhimento dos usuários. A farmácia da unidade funciona normalmente, após trabalhos da equipe de manutenção para restabelecer a energia no local.