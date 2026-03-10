A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, informa que retomará o transporte escolar exclusivamente para cerca de 200 alunos da EMEF José Francisco Junior (Zé do Skinão), a partir desta terça-feira (10).

A medida é específica para esses estudantes e será mantida até o final do ano letivo de 2026, permitindo que pais e responsáveis tenham tempo para se organizar e se adequar às regras previstas na Resolução SE 161/2025.

Para os demais alunos da rede municipal, permanecem valendo normalmente os critérios estabelecidos na resolução, que prevê a oferta de transporte escolar para estudantes que residem a mais de dois quilômetros da escola em que estão matriculados, além dos casos específicos previstos na normativa, como alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.