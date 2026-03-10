A guerra Estados Unidos – Israel - Irã, que chega hoje ao seu sétimo dia – em vez dos três países iniciais, já envolve 16 nações integrantes ou próximas ao Oriente Médio. De acordo com fontes internacionais, só nos três primeiros dias, os ataques de EUA e Israel produziram ao Irã 787 mortos em 1039 ações distribuídas por 504 localidades. Grupos de direitos humanos vão além, relatándo que o número de mortos no Irã chega a pelo menos 1500, sendo 200 deles civis. Também informam que 30 mil habitantes do Líbano tiveram de ser removidos por conta da represália israelense a ataques do grupo Hzbollah.

Os números, que podem ser considerados preliminares porque os conflitos continuam ocorrendo diuturnamente, não permitem, no entanto, considerar a guerra como alarmante e de difícil previsão de quanto tempo de duração terá. A hiperatividade tanto dos EUA quando de Israel e do próprio Irã (no outro lado do conflito) vem potencializando as ofensivas e dificultando a expectativa de possíveis acordos de cessar-fogo.

O presidente Donald Trump afirmou que os EUA já aniquilaram as forças iranianas (especialmente na marinha e aeronáutica), que os iranianos estão dispostos a conversar, mas não há essa possibilidade. O Irã atacou , desde o começo do conflito, bases militares norte-americanas instaladas nos diferentes países do Oriente Médio e também fechou a passagem pelo Estreito de Orzmud, por onde trafegam entre 20% e 30% do petróleo que a região fornece aos clientes de todo o mundo. Trump já advertiu que empregará a força para reabrir e garantir a passagem dos navios petroleiros.