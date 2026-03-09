Os alunos da 3ª turma do Curso Técnico em Teatro do Senac Bauru apresentam, entre os dias 10 e 13 de março, uma série de espetáculos gratuitos em diferentes espaços culturais da cidade. As apresentações marcam a conclusão da formação dos estudantes e são abertas ao público.
Ao todo, serão encenadas duas montagens teatrais: “Serpente Verde, Sabor Maçã”, com dramaturgia de Jó Bilac e Larissa Câmara, e “A Mais Valia Vai Acabar, Seu Edgar”, de Oduvaldo Vianna Filho. As produções foram desenvolvidas pelos próprios alunos como parte do processo formativo do curso, que estimula a prática artística, a criação coletiva e a experimentação cênica.
As apresentações acontecem em locais como o Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, o Teatro de Arena, a Feira do Vitória Régia e o Sesc Bauru, ampliando o acesso da população às produções teatrais desenvolvidas pelos estudantes. Todas as sessões têm entrada gratuita.
Programação
A MAIS VALIA VAI ACABAR, SEU EDGAR
Dramaturgia: Oduvaldo Vianna Filho
Realização: 3ª turma do Curso Técnico em Teatro
11/03/2026 (quarta-feira) – 19h30
Feira do Vitória Régia — Av. Nações Unidas, 25-25
12/03/2026 (quinta-feira) – 19h00
Teatro de Arena — Av. Nações Unidas, 8-9 (dentro do Teatro Municipal)
Entrada gratuita
SERPENTE VERDE, SABOR MAÇÃ
Dramaturgia: Jó Bilac e Larissa Câmara
Realização: Concluintes da 3ª turma do Curso Técnico em Teatro (Senac Bauru)
10/03/2026 (terça-feira) – 20h00
Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves — Av. Nações Unidas, 8-9
13/03/2026 (sexta-feira) – 20h00
Auditório do Sesc Bauru — Av. Aureliano Cardia, 6-71
Entrada gratuita