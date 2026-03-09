Os alunos da 3ª turma do Curso Técnico em Teatro do Senac Bauru apresentam, entre os dias 10 e 13 de março, uma série de espetáculos gratuitos em diferentes espaços culturais da cidade. As apresentações marcam a conclusão da formação dos estudantes e são abertas ao público.

Ao todo, serão encenadas duas montagens teatrais: “Serpente Verde, Sabor Maçã”, com dramaturgia de Jó Bilac e Larissa Câmara, e “A Mais Valia Vai Acabar, Seu Edgar”, de Oduvaldo Vianna Filho. As produções foram desenvolvidas pelos próprios alunos como parte do processo formativo do curso, que estimula a prática artística, a criação coletiva e a experimentação cênica.

As apresentações acontecem em locais como o Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, o Teatro de Arena, a Feira do Vitória Régia e o Sesc Bauru, ampliando o acesso da população às produções teatrais desenvolvidas pelos estudantes. Todas as sessões têm entrada gratuita.

Programação