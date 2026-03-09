Nesta segunda-feira (9), durante patrulhamento preventivo realizado pela Polícia Militar Ambiental na Atividade Delegada Ambiental de Bauru, uma equipe resgatou um cachorro bastante debilitado na estrada de acesso ao bairro Val de Palmas.

Os policiais ouviram gemidos característicos de um animal vindos de uma vegetação próxima à via. Ao averiguarem, encontraram um cão de porte médio, sem raça definida, abandonado no local, debilitado, molhado, e exposto à chuva, apresentando sinais de frio e fragilidade física.

Diante da situação, a equipe realizou o resgate imediato, prestando os primeiros cuidados e encaminhando o animal ao Departamento de Proteção Animal (Depa) de Bauru, que realizou o acolhimento do cão e garantiu atendimento veterinário e os cuidados necessários para a sua recuperação.