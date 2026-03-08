No final da tarde deste domingo (8), um carro foi parar em cima da mureta que divide as duas pistas da avenida Pedro de Toledo, na região central de Bauru, após uma colisão com outro automóvel. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida com a rua Bandeirantes. Por razões a serem esclarecidas, um Onix que seguia pela Pedro de Toledo no sentido Falcão-Centro envolveu-se em uma colisão com um HB20, que trafegava pela rua Bandeirantes.

Com o impacto, o Onix foi parar em cima da mureta central da avenida e a frente do HB20 ficou destruída. Equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) e Polícia Militar (PM) ajudaram a organizar o trânsito no local, que foi parcialmente interditado.