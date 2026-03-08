08 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA REGIÃO CENTRAL

Carro sobe em mureta após colisão na Pedro de Toledo, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/redes sociais
Equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) e Polícia Militar (PM) ajudaram a organizar o trânsito no local, que foi parcialmente interditado
Equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) e Polícia Militar (PM) ajudaram a organizar o trânsito no local, que foi parcialmente interditado

No final da tarde deste domingo (8), um carro foi parar em cima da mureta que divide as duas pistas da avenida Pedro de Toledo, na região central de Bauru, após uma colisão com outro automóvel. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida com a rua Bandeirantes. Por razões a serem esclarecidas, um Onix que seguia pela Pedro de Toledo no sentido Falcão-Centro envolveu-se em uma colisão com um HB20, que trafegava pela rua Bandeirantes.

Com o impacto, o Onix foi parar em cima da mureta central da avenida e a frente do HB20 ficou destruída. Equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) e Polícia Militar (PM) ajudaram a organizar o trânsito no local, que foi parcialmente interditado.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários