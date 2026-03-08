Um homem de 28 anos está internado sob escolta policial neste domingo (8) e deve ser preso pela Polícia Civil, após receber alta, suspeito de ter atropelado um pedestre na quadra 17 da avenida Nações Unidas, na região central de Bauru, e depois fugido sem prestar socorro. Consta do boletim de ocorrência (BO) que ele supostamente estava sob efeito de álcool e, alguns minutos depois, bateu o carro sozinho em uma árvore na quadra 2 da avenida das Pitangueiras, no Núcleo Geisel.

Segundo o registro policial, era por volta de 1h da madrugada quando o motorista, ao volante de um Chevrolet Spin azul, por motivos ainda a serem esclarecidos, atropelou um homem que não portava documentos pessoais, na altura de um semáforo redutor de velocidade existente no local. Apenas o primeiro nome da vítima foi informado: Ítalo. Existe a possibilidade, ainda não confirmada, de tratar-se de um morador em situação de rua.

Ítalo morreu no local e teve o óbito confirmado pelo Samu. Uma equipe de trânsito da Polícia Militar foi até a Nações e constatou que havia ali fragmentos do veículo que atingiu a vítima, como um retrovisor e pedaço de para-choque. Enquanto esta equipe estava na Nações Unidas, outra foi direcionada para atender um acidente de trânsito grave no Geisel. As equipes constataram que era o mesmo automóvel e que o motorista havia sido socorrido por uma equipe médica e levado ao pronto-socorro do Hospital Hapvida, onde permanece hospitalizado, com o compromisso de ser levado ao Plantão Policial depois de receber alta.