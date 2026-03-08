Acidente ocorrido na tarde deste domingo (8) no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a marginal oeste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, complicou o trânsito na região. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 15h. Por razões a serem esclarecidas, uma picape e uma caminhonete colidiram. Um veículo que seguia atrás da picape também teria se envolvido no acidente.

Imagens recebidas pela reportagem mostram que o airbag da picape chegou a ser acionado após o choque. Apesar do impacto, de acordo com a polícia, nenhum dos ocupantes dos três veículos sofreu ferimentos.