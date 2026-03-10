O Hospital Estadual de Bauru (HEB), unidade sob gestão da Famesp, promove no dia 12 de março uma série de atividades educativas em alusão ao Dia Mundial do Rim. As ações têm como objetivo orientar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde renal, com atividades voltadas principalmente ao público infantojuvenil.

A programação começa pela manhã com palestras em duas escolas estaduais do município. A primeira será realizada às 7h30, na Escola Estadual Professor José Ranieri, localizada no Núcleo Residencial Presidente Geisel. Em seguida, às 9h30, a equipe do Hospital estará na Escola Estadual Francisco Alves Brizola, no bairro Jardim das Orquídeas. Cada atividade terá duração aproximada de 1h30.

Durante os encontros, profissionais da equipe do Centro de Terapia Substitutiva do HEB vão abordar temas relacionados à prevenção de doenças renais e à importância de hábitos saudáveis desde a infância. Também serão distribuídos desenhos para que os estudantes pintem, incentivando a participação das crianças na atividade de educação para a saúde. Os trabalhos selecionados serão posteriormente expostos no Hospital Estadual de Bauru. Além disso, haverá sorteio de brindes entre os participantes.