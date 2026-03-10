Transporte de volta

Após o assunto vir a público através de um pedido da vereadora Estela Almagro (PT) à Comissão de Educação do Legislativo, presidida pelo vereador André Maldonado (PP), as crianças de Bauru que estão fora do transporte escolar por morarem a menos de dois quilômetros das escolas onde estudam terão suas vagas nos ônibus escolares de volta a partir desta terça-feira (10).

Reunião com Suéllen

Já era assim até o final do ano passado e neste ano houve uma mudança, restringindo o acesso dessa parcela dos estudantes. Maldonado informa que após a Reunião Pública da semana passada que discutiu o assunto, a Comissão de Educação reuniu-se por duas vezes com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), que se comprometeu com o colegiado a viabilizar uma solução.

Decisão tomada

No meio da tarde desta segunda, durante a sessão da Câmara, o vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara, informou que também interveio junto ao governo e pediu uma decisão sobre a inclusão das crianças que estavam fora do transporte. “A partir de uma decisão da prefeita Suéllen Rosim, as crianças voltarão a ser transportadas até pelo menos o final do deste ano, tempo suficiente para se fazer a nova licitação”, disse Sandro. Outros vereadores, como Cabo Helinho (PL), Jr. Lokadora (Podemos) e Márcio Teixeira (PL), também cobraram providências.