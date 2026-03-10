Transporte de volta
Após o assunto vir a público através de um pedido da vereadora Estela Almagro (PT) à Comissão de Educação do Legislativo, presidida pelo vereador André Maldonado (PP), as crianças de Bauru que estão fora do transporte escolar por morarem a menos de dois quilômetros das escolas onde estudam terão suas vagas nos ônibus escolares de volta a partir desta terça-feira (10).
Reunião com Suéllen
Já era assim até o final do ano passado e neste ano houve uma mudança, restringindo o acesso dessa parcela dos estudantes. Maldonado informa que após a Reunião Pública da semana passada que discutiu o assunto, a Comissão de Educação reuniu-se por duas vezes com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), que se comprometeu com o colegiado a viabilizar uma solução.
Decisão tomada
No meio da tarde desta segunda, durante a sessão da Câmara, o vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara, informou que também interveio junto ao governo e pediu uma decisão sobre a inclusão das crianças que estavam fora do transporte. “A partir de uma decisão da prefeita Suéllen Rosim, as crianças voltarão a ser transportadas até pelo menos o final do deste ano, tempo suficiente para se fazer a nova licitação”, disse Sandro. Outros vereadores, como Cabo Helinho (PL), Jr. Lokadora (Podemos) e Márcio Teixeira (PL), também cobraram providências.
Rick pré-candidato
O conhecido empresário do ramo de entretenimento e gastronomia Rick Ferreira é o mais novo pré-candidato a deputado federal em Bauru. Ele se filiou ao Solidariedade e nesta segunda-feira (9) esteve em São Paulo, reunido por cerca de uma hora e meia com a liderança nacional do partido Paulinho da Força.
Experiência política
Rick Ferreira tem experiência política em cargos como o de secretário de Cultura de Bauru e de assessor especial da Câmara Municipal em duas legislaturas, além de ter participado de algumas eleições na qualidade de assessor direto do candidato e da coligação. Seu último partido foi o PSDB.
Audiência/Funprev
Nesta terça-feira (10), às 14h, a Câmara Municipal de Bauru promoverá uma Audiência Pública para discutir sobre o futuro financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Fundação de Previdência dos Servidores Efetivos de Bauru (Funprev) e os impactos da implementação da reforma da previdência na vida funcional dos servidores municipais. A iniciativa é da vereadora Estela Almagro (PT).
Quem foi convidado?
Foram convocados para o encontro o chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari; o secretário de Negócios Jurídicos, Vitor João Freitas de Freitas; e o secretário da Fazenda, Everson Demarchi. Também foram convidados a prefeita Suéllen Rosim (PSD); o presidente da Funprev, Gilson Gimenes Campos; os membros dos Conselho Fiscal e Curador da Funprev e os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região. Além do atuário Luiz Cláudio Kogut, representante da empresa Actuarial, que presta assessoria e consultoria à Funprev.