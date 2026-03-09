O Hospital de Base (HB) de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, realiza neste dia 12 de março de 2026, das 8h30 às 11h, uma ação especial em alusão ao Dia Mundial do Rim, celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março por iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Com o tema internacional de 2026 - “Cuidar de pessoas e proteger o planeta; exame de urina e creatinina para todos” - o hospital promove o projeto “Conscientização sobre a saúde dos rins: dose sua creatinina e colete sua urina”, voltado à orientação e à prevenção das doenças renais junto à população de Bauru.

A iniciativa será realizada no Calçadão da Batista, na rua Batista de Carvalho, região central da cidade, e contará com a participação da equipe multidisciplinar do Centro de Terapia Renal Substitutiva do HBB, sob coordenação do médico Guilherme Palhares Aversa Santos, responsável técnico pelo serviço, além do apoio institucional do hospital e da Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico (ABREC).

Durante a manhã, a população receberá material educativo fornecido pela SBN e orientações sobre prevenção, fatores de risco e importância do diagnóstico precoce da doença renal. Também serão oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e dosagem de glicemia, exames simples que ajudam a identificar condições como hipertensão e diabetes — principais causas de comprometimento dos rins.