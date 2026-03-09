Atletas de Bauru participaram, no último final de semana (7 e 8 de março), na Faculdade de educação física da Unicamp (Campinas), do processo seletivo da Confederação Brasileira de Kung Fu com o objetivo de selecionar a equipe para as competições internacionais deste ano.
Foram chamados para esta seletiva os atletas que conquistaram índice estabelecido pela CBKW no último Campeonato Brasileiro realizado em Brasília.
A Associação Garra de Tigre de Kung Fu foi representada por quatro atletas de Bauru, Richard Leutz, Everton Fernandes e Pedro Redondo. Um atleta de Florianópolis, Cristiano Mansur e um último do seu núcleo recém-formado em Maceió, José Augusto Silva Júnior .
O evento em questão para esses atletas será o Campeonato Panamericano de Kung Fu, que será realizado em Buenos Aires, Argentina, no mês de outubro.
Leutz, Everton e José Augusto já tinham vaga garantida, os demais, após um bom desempenho no treino, aguardam a divulgação da lista final de convocados.
MEDALHAS
Richard Leutz e José Augusto conquistaram em 2025 a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Kung Fu na China e estão entre as 4 primeiras posições do ranking, tem grandes chances de trazerem mais uma medalha no Panamericano. Everton, Laís e Cristiano também possuem experiência em eventos internacionais, com medalhas conquistadas fora do Brasil.
Da equipe, apenas Pedro, com 11 anos busca sua primeira participação em eventos internacionais se destacando no Campeonato Paulista e Brasileiro de 2025.