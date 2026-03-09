Atletas de Bauru participaram, no último final de semana (7 e 8 de março), na Faculdade de educação física da Unicamp (Campinas), do processo seletivo da Confederação Brasileira de Kung Fu com o objetivo de selecionar a equipe para as competições internacionais deste ano.

Foram chamados para esta seletiva os atletas que conquistaram índice estabelecido pela CBKW no último Campeonato Brasileiro realizado em Brasília.

A Associação Garra de Tigre de Kung Fu foi representada por quatro atletas de Bauru, Richard Leutz, Everton Fernandes e Pedro Redondo. Um atleta de Florianópolis, Cristiano Mansur e um último do seu núcleo recém-formado em Maceió, José Augusto Silva Júnior .