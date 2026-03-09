As próximas ações do projeto Bibliotecas Vivas em Bauru reúnem apresentações no Teatro Municipal de Bauru, intervenções literárias nas bibliotecas públicas e atividades de narração de histórias que aproximam a população da literatura. A iniciativa começou em julho do ano passado e segue até agosto de 2026 com a proposta de transformar as bibliotecas em espaços vivos, dinâmicos e conectados aos territórios da cidade. Nesse período, as atividades já refletem resultados concretos. Segundo a equipe da Divisão das Bibliotecas, houve aumento de 35% no empréstimo de livros e na circulação de visitantes nos equipamentos públicos em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Coordenado por Talita Neves, da Alumia Criativa, e Valsineire Castro, da Giralua Teatro, por meio da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB) e com apoio e parceria da Divisão das Bibliotecas Municipais, através da Secretaria Municipal de Cultura, “A biblioteca é um espaço vivo quando a comunidade ocupa, cria vínculos e se reconhece ali. O projeto nasce exatamente desse desejo de ampliar a relação das pessoas com a literatura e com os espaços públicos de leitura, aproximando diferentes linguagens artísticas do universo do livro”, afirma Talita Neves, uma das produtoras do projeto.
Espetáculos no Teatro Municipal
Parte da programação acontece no Teatro Municipal de Bauru com apresentações selecionadas por meio da Convocatória para apresentação artística – Artes Cênicas, que reúne seis trabalhos teatrais ao longo do projeto. As atividades contam com intérprete de Libras.
No dia 12 de março, às 20h, a Cia Um Só de Teatro apresenta o espetáculo “Poéticas de Terra e Céu”, uma narrativa que mistura memória, música e poesia ao acompanhar um contador de histórias que revisita sua infância e recria experiências vividas entre lembranças e imaginação. O trabalho dialoga com o universo poético de Manoel de Barros e também traz ecos literários de João Guimarães Rosa, combinando texto autoral, canções e imagens que transitam entre terra, vento e água.
Já no dia 26 de março, também às 20h, o Grupo Teatral ApanelA, de Ribeirão Preto, apresenta “À Flor da Pele”, espetáculo livremente inspirado nas poesias de Carolina Maria de Jesus. A montagem acompanha personagens em busca da felicidade e revela, com poesia, música e humor, diferentes universos e emoções que emergem das páginas da obra da escritora. As apresentações são gratuitas e abertas ao público. Para as atividades no Teatro Municipal, os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo.
Intervenções literárias nas bibliotecas
Outro destaque da programação são as intervenções Cabeças de Livro, realizadas nas bibliotecas públicas municipais da cidade pela Giralua Teatro. A ação propõe encontros performáticos que misturam teatro, poesia e leitura em voz alta, criando momentos de escuta e encantamento a partir da literatura.
Durante a intervenção, artistas recitam versos, narram histórias, cantam e compartilham trechos de obras literárias com o público. Poemas, narrativas curtas e textos diversos são apresentados em uma performance que reúne figurinos alegóricos, cantorias e leitura pública de textos.
O projeto Cabeças de Livro, que completa 10 anos em 2026, reúne teatro e literatura em uma proposta voltada principalmente às infâncias e juventudes, com o objetivo de espalhar obras literárias por meio da performance cênica. No repertório estão textos de autores como Ziraldo, Cecília Meireles, Ricardo Azevedo, Laura Erber, Arthur Nestrovski, Elias José, José Santos, Ricardo Aleixo, entre outros nomes da literatura infantojuvenil brasileira e internacional.
Em cena, os chamados “Cabeças de Livro” transformam a leitura em experiência performática. Livros aparecem no ar, nas mãos e sobre as cabeças dos artistas enquanto versos, poemas e narrativas se misturam a trava-línguas, brincadeiras e canções populares, criando ambientes que transitam entre poesia, filosofia, humor e imaginação.
Narração de histórias e participação na Feira do Livro
A programação também inclui sessões de narração artística de histórias e apresentações teatrais com artistas selecionados por chamamento, voltadas especialmente para grupos escolares que participam de visitas guiadas à Biblioteca Central organizadas pela Secretaria de Educação.
Entre os destaques está a apresentação da Cia Doispralá Doispracá, do Rio de Janeiro, no dia 26 de março, com o espetáculo “Histórias Brincantes”. A dupla de contadores de histórias e brincantes desenvolve projetos culturais voltados à infância e propõe uma experiência narrativa que mistura brincadeiras, imaginação e oralidade.
O projeto também participa da Feira do Livro de Bauru, em abril, com novas apresentações teatrais, intervenções literárias e narrações de histórias. A programação inclui ainda uma edição do Slam – Batalha de Poesia Falada, produzida pelo SubversoSLAM, marcada para o dia 15, no Teatro Municipal. A atividade reúne sete participantes, três jurados e dois apresentadores, além de um pocket show da MC e compositora indígena Lyryca Kunhã, que também atua como escritora, pesquisadora de línguas e linguagens e psicóloga clínica.
Próximas etapas do projeto
Com atividades previstas até agosto de 2026, o projeto seguirá ampliando a programação cultural nas bibliotecas e em outros espaços da cidade. Entre as próximas ações estão novas apresentações teatrais, leitura encenada, narração de histórias, mediação de leitura, oficina de dramaturgia, shows, slam, sarau e uma ação de cosplay, além do fortalecimento de iniciativas que conectam literatura, oralidade e território. A proposta é expandir a participação do público e aproximar cada vez mais a comunidade bauruense do universo da leitura e da literatura.
A iniciativa é uma realização da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Programa de Ação Cultural - PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura, Governo Federal - edital Fomento CultSP - PNAB nº 29/2024, voltado à manutenção e modernização de bibliotecas, e prevê mais de 60 ações entre julho de 2025 e agosto de 2026. O projeto propõe contribuir com a programação das bibliotecas públicas da cidade e, ao mesmo tempo, aproximar a população desses equipamentos por meio de atividades artísticas, educativas e formativas voltadas ao livro, à leitura e à literatura.
SERVIÇO
Apresentações no Teatro Municipal de Bauru
12/03/2026 – 20h
Espetáculo: Poéticas de Terra e Céu
Grupo: Cia Um Só de Teatro
Classificação: 12 anos
26/03/2026 – 20h
Espetáculo: À Flor da Pele
Grupo: Grupo Teatral ApanelA
Classificação: livre
Local: Teatro Municipal de Bauru
As apresentações são gratuitas e abertas ao público. Para as atividades no Teatro Municipal, os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo.
Mais informações: Instagram @bibliotecasvivasembauru