As próximas ações do projeto Bibliotecas Vivas em Bauru reúnem apresentações no Teatro Municipal de Bauru, intervenções literárias nas bibliotecas públicas e atividades de narração de histórias que aproximam a população da literatura. A iniciativa começou em julho do ano passado e segue até agosto de 2026 com a proposta de transformar as bibliotecas em espaços vivos, dinâmicos e conectados aos territórios da cidade. Nesse período, as atividades já refletem resultados concretos. Segundo a equipe da Divisão das Bibliotecas, houve aumento de 35% no empréstimo de livros e na circulação de visitantes nos equipamentos públicos em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Coordenado por Talita Neves, da Alumia Criativa, e Valsineire Castro, da Giralua Teatro, por meio da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB) e com apoio e parceria da Divisão das Bibliotecas Municipais, através da Secretaria Municipal de Cultura, “A biblioteca é um espaço vivo quando a comunidade ocupa, cria vínculos e se reconhece ali. O projeto nasce exatamente desse desejo de ampliar a relação das pessoas com a literatura e com os espaços públicos de leitura, aproximando diferentes linguagens artísticas do universo do livro”, afirma Talita Neves, uma das produtoras do projeto.

Espetáculos no Teatro Municipal