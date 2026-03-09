09 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
OPEN EM JUNDIAÍ

Paranatação da ABDA conquista 40 medalhas no Paulista


Com 15 atletas inscritos, a ABDA demonstrou excelente desempenho técnico e competitividade
Com 15 atletas inscritos, a ABDA demonstrou excelente desempenho técnico e competitividade

A equipe de paranatação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve participação de destaque no IV Open Paulista de Paranatação, realizado no dia 7 de março, no Centro Esportivo Nicolino de Luca, em Jundiaí (SP). A competição foi organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP) e reuniu atletas de diversas instituições do estado.

Com 15 atletas inscritos, a ABDA demonstrou excelente desempenho técnico e competitividade nas provas disputadas, conquistando posições no pódio em várias categorias. Ao todo, a equipe somou 40 medalhas, sendo 23 de ouro, 11 de prata e 6 de bronze, resultado que reforça a força da instituição no cenário estadual da modalidade.

Além do desempenho nas piscinas, a ABDA também foi reconhecida pela participação expressiva no evento. A equipe esteve entre as cinco instituições com maior número de atletas inscritos na competição e recebeu um troféu de destaque pela quantidade de participantes.

De acordo com o técnico e coordenador da paranatação da ABDA, Cadu Lanças, o Open Paulista marcou o início do calendário competitivo da equipe em 2026. “Participamos da nossa primeira competição do ano. Obtivemos bons resultados e temos uma boa projeção para os próximos eventos. Será um ano recheado de competições e desafios. Seguimos nos preparando cada vez mais”, destacou.

O desempenho da equipe reafirma o compromisso da ABDA com a excelência esportiva, além de fortalecer o trabalho de desenvolvimento da paranatação e da inclusão por meio do esporte no estado de São Paulo.

A ABDA é um projeto sem fins lucrativos mantido pela Zopone Engenharia e Comércio LTDA e apoiado pela Z-Incorporações. A ABDA está certificada junto ao Ministério do Esporte para captação de recursos via Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o auxílio dos parceiros Confiança Supermercados, Cart, BTG Pactual, Unimed Bauru, Semel e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

RESULTADOS
Classe S3
•    1º – Miguel Horacio Delafiori — 50m Livre
•    1º – Miguel Horacio Delafiori — 200m Livre
•    1º – Miguel Horacio Delafiori — 50m Peito (SB2)

Classe S5
•    1º – Luiz Fernando Antonio Rodrigues — 50m Costas
•    1º – Luiz Fernando Antonio Rodrigues — 50m Livre
•    1º – Luiz Fernando Antonio Rodrigues — 200m Livre
•    1º – Luiz Fernando Antonio Rodrigues — 100m Peito (SB4)

Classe S8
•    1º – Murilo Henrique Macedo Alves — 400m Livre
•    1º – Murilo Henrique Macedo Alves — 100m Costas
•    1º – Murilo Henrique Macedo Alves — 100m Livre
•    1º – Murilo Henrique Macedo Alves — 200m Medley (SM8)
•    1º – Marcela Karina Carneiro Carlos de Oliveira — 100m Peito (SB8)
•    2º – Marcela Karina Carneiro Carlos de Oliveira — 100m Costas
•    2º – Marcela Karina Carneiro Carlos de Oliveira — 50m Livre
•    2º – Marcela Karina Carneiro Carlos de Oliveira — 100m Livre

Classe S10
•    2º – Francisco Ribeiro Maia de Oliveira — 100m Costas

Classe S14 – Feminino
•    1º – Aldrey Mykaela Lemes de Oliveira — 100m Costas
•    1º – Aldrey Mykaela Lemes de Oliveira — 100m Borboleta
•    1º – Aldrey Mykaela Lemes de Oliveira — 100m Livre
•    1º – Aldrey Mykaela Lemes de Oliveira — 100m Peito (SB14)
•    2º – Maria Eduarda Gomes Quirino de Oliveira — 50m Livre
•    3º – Allana Caroline Costa Gomes — 50m Livre

Classe S14 – Masculino
•    2º – Marcelo Coelho da Rocha Filho — 400m Livre
•    2º – Marcelo Coelho da Rocha Filho — 100m Borboleta
•    3º – Marcelo Coelho da Rocha Filho — 100m Livre
•    3º – Lucas Seidel Marques — 400m Livre
•    3º – Lucas Seidel Marques — 200m Medley (SM14)
•    3º – Lucas Seidel Marques — 100m Peito (SB14)
•    2º – Pedro Henrique Mendes do Carmo Caraúba — 100m Costas
•    1º – Pedro Henrique Mendes do Carmo Caraúba — 50m Livre
•    1º – Pedro Henrique Mendes do Carmo Caraúba — 200m Medley (SM14)
•    1º – Pedro Henrique Mendes do Carmo Caraúba — 100m Livre
•    3º – Miguel Bonfante Del Nery Prado — 50m Livre

Classe S21 – Feminino (deficiência intelectual)
•    1º – Laura dos Santos Inoue — 400m Livre
•    1º – Laura dos Santos Inoue — 50m Livre
•    1º – Laura dos Santos Inoue — 200m Livre
•    1º – Laura dos Santos Inoue — 100m Livre
•    2º – Ana Júlia Santos Contin Silveira — 50m Livre
•    2º – Ana Júlia Santos Contin Silveira — 200m Livre
•    2º – Ana Júlia Santos Contin Silveira — 100m Livre

