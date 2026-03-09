A equipe de paranatação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve participação de destaque no IV Open Paulista de Paranatação, realizado no dia 7 de março, no Centro Esportivo Nicolino de Luca, em Jundiaí (SP). A competição foi organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP) e reuniu atletas de diversas instituições do estado.

Com 15 atletas inscritos, a ABDA demonstrou excelente desempenho técnico e competitividade nas provas disputadas, conquistando posições no pódio em várias categorias. Ao todo, a equipe somou 40 medalhas, sendo 23 de ouro, 11 de prata e 6 de bronze, resultado que reforça a força da instituição no cenário estadual da modalidade.

Além do desempenho nas piscinas, a ABDA também foi reconhecida pela participação expressiva no evento. A equipe esteve entre as cinco instituições com maior número de atletas inscritos na competição e recebeu um troféu de destaque pela quantidade de participantes.