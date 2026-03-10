A Organização Não Governamental (ONG) Fruto Urbano, grupo que atua na promoção de áreas verdes e pomares públicos em Bauru, perdeu entre 10 e 15 mudas que haviam sido plantadas por voluntários na Praça Kasato Maru, no Jardim Terra Branca. A ONG afirma que a perda ocorreu após roçagem realizada pela prefeitura. O problema foi constatado neste domingo (8), durante uma visita de manutenção, quando foram registradas mudas com caules anelados e danos provocados por roçadeiras. E o mesmo fato se repetiria em outros locais, seghundo a Fruto Urbano.

Para proteger as mudas, o grupo chegou a adotar estratégias como o uso de garrafas plásticas e canos de PVC ao redor dos caules. Os materiais foram obtidos por meio de doações e instalados pelos próprios voluntários nas áreas de plantio. Mesmo assim, em alguns casos os protetores também foram danificados.

Segundo Khalil Axcar, representante e coordenador local do Fruto Urbano, o problema ocorre há pelo menos um ano e meio e já foi registrado anteriormente em outras áreas de calçadas e praças da cidade onde os voluntários realizam o plantio. “Ficamos muito frustrados quando nos deparamos com mudas perdidas. É um trabalho feito com critérios técnicos, respeitando o espaçamento entre as plantas e realizando a manutenção, tudo sem custos para o município”, afirma.