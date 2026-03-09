A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) foi destaque no 1º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação, realizado no último sábado (7), na Arena ABDA, em Bauru. A competição, promovida pela 3ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), marcou a abertura da temporada 2026 da natação regional e reuniu 339 atletas de oito entidades na piscina olímpica de 50 metros.

O time da ABDA participou com uma delegação de 215 atletas, das categorias mirim à sênior, sob o comando de toda a equipe de profissionais da modalidade na entidade. Ao final das provas, os nadadores da casa conquistaram 272 medalhas, sendo 112 de ouro, 81 de prata e 79 de bronze, confirmando o bom início de temporada.

O Torneio Regional reuniu atletas das categorias pré-mirim (7 e 8 anos), mirim (9 e 10 anos), petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17 a 19 anos) e sênior (20 anos ou mais). Além de promover a integração entre clubes e incentivar a prática esportiva, as competições regionais também servem como etapa de avaliação técnica e oportunidade de obtenção de índices para campeonatos estaduais e nacionais.

De acordo com o coordenador de natação da ABDA, Cristiano Maurício (Max), os torneios regionais têm papel fundamental no desenvolvimento dos atletas ao longo da temporada.