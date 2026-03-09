A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) foi destaque no 1º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação, realizado no último sábado (7), na Arena ABDA, em Bauru. A competição, promovida pela 3ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), marcou a abertura da temporada 2026 da natação regional e reuniu 339 atletas de oito entidades na piscina olímpica de 50 metros.
O time da ABDA participou com uma delegação de 215 atletas, das categorias mirim à sênior, sob o comando de toda a equipe de profissionais da modalidade na entidade. Ao final das provas, os nadadores da casa conquistaram 272 medalhas, sendo 112 de ouro, 81 de prata e 79 de bronze, confirmando o bom início de temporada.
O Torneio Regional reuniu atletas das categorias pré-mirim (7 e 8 anos), mirim (9 e 10 anos), petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17 a 19 anos) e sênior (20 anos ou mais). Além de promover a integração entre clubes e incentivar a prática esportiva, as competições regionais também servem como etapa de avaliação técnica e oportunidade de obtenção de índices para campeonatos estaduais e nacionais.
De acordo com o coordenador de natação da ABDA, Cristiano Maurício (Max), os torneios regionais têm papel fundamental no desenvolvimento dos atletas ao longo da temporada.
“Essas competições são importantes para preparar os atletas mais experientes e motivar os mais jovens das categorias de base, que começam a vivenciar o ambiente competitivo. É também um momento de troca de experiências entre as diferentes categorias, já que os atletas mais velhos acabam sendo referência para os mais novos”, destacou.
Max também ressaltou que os principais objetivos do time no primeiro semestre são as disputas dos Campeonatos Estaduais das categorias petiz, infantil, juvenil e júnior, além dos Campeonatos Brasileiros das categorias infantil, juvenil e júnior.
A ABDA também será sede de uma importante competição do calendário paulista neste semestre: o Campeonato Paulista Infantil de Inverno, que reunirá nadadores de todo o estado em Bauru.
Após o bom desempenho na estreia da temporada, o Time ABDA segue em preparação para os próximos compromissos. A agenda de março inclui o Torneio Regional em Marília, no dia 21, e a disputa da Liga SESI, em Araçatuba, no dia 28.Segundo a comissão técnica, que trabalha em conjunto com a equipe multidisciplinar do clube, o início de temporada reforça o caminho de evolução dos atletas. “A comissão técnica e toda a equipe multidisciplinar estão satisfeitas com os resultados obtidos. Seguimos trabalhando com humildade, persistência e fé para continuar evoluindo ao longo da temporada”, finalizou o coordenador.