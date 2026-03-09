09 de março de 2026
CÂMARA PRESSIONOU

Crianças que estavam sem transporte escolar voltarão a ter ônibus

Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter

Após o assunto vir a público e a Câmara Municipal - através da vereadora Estela Almagro (PT) e da Comissão de Educação do Legislativo, presidida pelo vereador André Maldonado (PP) - iniciar discussões, que passam até pela articulação de uma CEI, as crianças de Bauru que estão fora do transporte escolar por morarem a menos de dois quilômetros das escolas onde estudam terão suas vagas nos ônibus escolares de volta a partir desta terça-feira (10). Já era assim até o final do ano passado e neste ano houve uma mudança, restringindo o acesso dessa parcela dos estudantes. Aguarda-se um comunicado da prefeitura até o final da tarde desta segunda (9).

Maldonado informa que após a Reunião Pública da semana passada que discutou o assunto, a Comissão de Educação reuniu-se por duas vezes com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), que se comprometeu com o colegiado a viabilizar uma solução. No meio da tarde desta segunda, em meio à sessão da Câmara, o vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara, informa que também interveio junto ao governo e pediu uma decisão sobre a inclusão das crianças que estavam fora do transporte. “A partir de uma decisão da prefeita Suéllen Rosim, as crianças voltarão a ser transportadas até pelo menos o final do deste ano, tempo suficiente para se fazer a nova licitação”, relata. Outros vereadores, como Cabo Helinho (PL), Jr. Lokadora (Podemos) e Márcio Teixeira (PL) também cobraram providências.

A Reunião Pública da semana passada, pedido por Estela à Comissão de Educação, contou com as presenças de inúmeras famílias sem transporte para os filhos. Na ocasião, o governo municipal não enviou representantes justificando que não foi convocado com mínimo de 30 dias de antecedência.

Por lei, o transporte deve ser garantido quando a criança mora a mais de dois quilômetros da escola. No entanto, até o ano passado, era oferecido mesmo que o trajeto fosse inferior à distância estipulada. São esses os estudantes mais afetados neste início de ano, porém, não seriam os únicos.

A Prefeitura não chegou a fazer nova licitação para a prestação do serviço de transporte escolar após o término do contrato vigente, no final do ano passado. Sem poder recorrer a uma contratação emergencial, a opção foi dar continuidade ao serviço mediante pagamento por indenização à mesma empresa, até que nova empreitada seja licitada.

Investigação

Desde o final da última semana, a vereadora Estela Almagro articula a instalação de uma CEI do Transporte Escolar na Câmara Municipal de Bauru e tem seis assinaturas, mas precisa de mais uma. Desde a volta às aulas, os vereadores têm recebido reclamações de pais de alunos da rede municipal sobre a suspensão do transporte escolar. Segundo Estela, uma escola emblemática seria a EMEF José Francisco Junior (“Zé do Skinão”), onde mais de 90% dos estudantes tiveram o transporte suspenso em 2026.

Uma hipótese copitada pelos vereadores para a suspensão de embarque de parte das crianças era que, diminuindo a quantidade de atendidos, o pagamento da indenização seria menor. No entanto, ao verificar-se o contrato percebeu-se que o pagamento é por quilômetro rodado, ou seja, mais ou menos crianças nos ônibus não traria diferença ao valor pago. Algumas mães presentes relataram, inclusive, que já viram ônibus circulando quase vazios.

