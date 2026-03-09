Após o assunto vir a público e a Câmara Municipal - através da vereadora Estela Almagro (PT) e da Comissão de Educação do Legislativo, presidida pelo vereador André Maldonado (PP) - iniciar discussões, que passam até pela articulação de uma CEI, as crianças de Bauru que estão fora do transporte escolar por morarem a menos de dois quilômetros das escolas onde estudam terão suas vagas nos ônibus escolares de volta a partir desta terça-feira (10). Já era assim até o final do ano passado e neste ano houve uma mudança, restringindo o acesso dessa parcela dos estudantes. Aguarda-se um comunicado da prefeitura até o final da tarde desta segunda (9).

Maldonado informa que após a Reunião Pública da semana passada que discutou o assunto, a Comissão de Educação reuniu-se por duas vezes com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), que se comprometeu com o colegiado a viabilizar uma solução. No meio da tarde desta segunda, em meio à sessão da Câmara, o vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara, informa que também interveio junto ao governo e pediu uma decisão sobre a inclusão das crianças que estavam fora do transporte. “A partir de uma decisão da prefeita Suéllen Rosim, as crianças voltarão a ser transportadas até pelo menos o final do deste ano, tempo suficiente para se fazer a nova licitação”, relata. Outros vereadores, como Cabo Helinho (PL), Jr. Lokadora (Podemos) e Márcio Teixeira (PL) também cobraram providências.

A Reunião Pública da semana passada, pedido por Estela à Comissão de Educação, contou com as presenças de inúmeras famílias sem transporte para os filhos. Na ocasião, o governo municipal não enviou representantes justificando que não foi convocado com mínimo de 30 dias de antecedência.